El arribo de Marcelo Díaz a Universidad de Chile está dando que hablar en el mercado de pases, donde a días de cumplir los 37 años cumple el gran anhelo de volver a vestirse de azul.

Pero las opiniones del regreso del volante están muy divididas en el mundo bullanguero, por el real aporte que puede llegar a tener en lo futbolístico, por las lesiones que lo afectaron en el Audax Italiano.

Más allá de esa interrogante, el periodista Cristián Caamaño revela el plan de Azul Azul, o una parte de su dirigencia, en el momento de hacer presión por traer al volante al club.

Esto, porque asegura que será una gran cortina de humo para los hinchas, a la hora de contratar otros valores en Huachipato, como el técnico Gustavo Álvarez, que encienden polémica con los hinchas.

Una estrategia

Fue el periodista en Deportes en Agricultura, quien entregó detalles del regreso de Marcelo Díaz a Universidad de Chile, donde apunta a una jugada de parte de la dirigencia para tener una ficha para soportar la presión.

“Lo de Marcelo Díaz, evidentemente, es el deseo de algunos directores. Una estrategia para tapar las bombas que van a empezar a caer sobre el CDA con la llegada del entrenador de Huachipato, de jugadores de Huachipato y ya sabemos como se establece la cocina entre los dirigentes de la U y Huachipato”, comentó.

En ese sentido, apunta a este nexo entre ambas instituciones, que, en todos los mercados de pases tiene algo que decir, y donde ahora ponen al histórico volante para tapar los movimientos.

“Nunca debieron haber cometido el error de traer a Tapia y Poblete por un precio imposible de pagar en el fútbol chileno, un millón seiscientos mil dólares por el 50% del pase, y a partir de ahí queda todo en entredicho en las dirigencias. Victoriano Cerda puede decir que es mentira, pero están las pruebas que la negociación trajo réditos económicos a las dos partes, hablo a nivel dirigencial”, detalló.

Más allá de lo que pase con Marcelo Díaz, deja en claro que este no era el momento de traerlo, pero que la decisión no ha pasado por lo deportivo.

“Desgraciadamente Marcelo Díaz no está en su mejor momento y no sé si puede ser un aporte. La decisión no es deportiva, es dirigencial”, finalizó.

