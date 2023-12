Johnny Herrera calma pasiones por Marcelo Díaz: "Me preocupa que lo critiquen más de la cuenta"

La opción del regreso de Marcelo Díaz a Universidad de Chile está cada vez más latente en el mercado de pases, con el regreso de un gran anhelo de los hinchas al club que lo vio nacer.

Por lo mismo, las esperanzas en el volante, que está a días de cumplir los 37 años, son inmensas en el mundo azul, en una idea que se venía conversando hace tiempo pero que no se había podido concretar.

Uno de los históricos del club Johnny Herrera asegura que es una gran contratación, pero que tiene una gran duda en lo que pueda pasar en la temporada con Díaz.

Es más, también aprovechó de mandar un palito a la dirigencia por lo que se demoraron en la decisión: “Esto se tuvo que hacer hace tres años atrás”.

Dudas

Para el ex portero y ahora comentarista deportivo en TNT Sports, la función de Marcelo Díaz tiene que ser clave en el esquema de la U, aunque hace un llamado de atención a los hinchas.

“Entiendo que la U se desprende de volantes para no tapar a los jóvenes. Es un tema complejo. Si lo quieren llevar, que lo lleven. Claramente no será el mismo aporte que tiempo atrás. Me preocupa que venga juegue dos partidos, se lesione y lo critiquen más de la cuenta”, explicó.

En ese sentido, destaca que, si se concreta también la llegada del técnico Gustavo Álvarez puede darle un protagonismo a la zona de volantes con Díaz, además de Lucas Assadi.

“A Álvarez le gusta la salida clara y puede servir. También le va a pasar todas las pelotas a Lucas Assadi para que encare. Eso será más que beneficioso para la U”, finalizó.

