Fútbol chileno

Ni Odriozola, ni Altamirano: U de Chile mueve toda la artillería para fichar a crack de Huachipato en 2026

Los acereros brillan de la mano de su joya que se llena de sondeos, siendo el de la U el más potente con miras al próximo año.

Por Nelson Martinez

Huachipato brilla en Copa Chile.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTHuachipato brilla en Copa Chile.

Mientras prepara el regreso a la acción oficial, en U de Chile también miran de reojo la temporada 2026. Y ahí, los delanteros han sido un dolor de cabeza en las últimas semanas.

Las lesiones y el nivel en cancha tienen en jaque el futuro de Rodrigo Contreras, Lucas Di Yorio y Leandro Fernández, además de que Nicolás Guerra buscaría nuevo destino si sigue sin oportunidades.

Por eso, en la U apuntan a Huachipato, un viejo conocido en materia de refuerzos. Desde suelo acerero ya lanzaron la primera piedra sobre una operación que puede mover una de sus figuras al CDA.

¿Huachipato le da una mano a U de Chile?

Desde la región del Bíobío revelaron que U de Chile acerca posiciones para hacerse de la joya de Huachipato, Maximiliano Gutiérrez, el jugador viene de brillar en la clasificación acerera a la final de Copa Chile.

Huachipato en el duelo de Copa Chile /Photosport

Huachipato en el duelo de Copa Chile /Photosport

Otro nombre que está en la carpeta de la U es el de Maximiliano Gutiérrez. El jugador de Huachipato interesa en el Centro Deportivo Azul para el próximo mercado de pases, aunque el futbolista manejaría opciones de ir a Argentina”, dicen en el medio Sabes Deportes, de la región del Biobío.

Gutiérrez ha sido llamado a la selección chilena y también estuvo en el radar de Colo Colo anteriormente. El buen nivel a sus 21 años por la banda derecha del ataque acerero lo hace ser una figura de proyección.

El puntero diestro de Huachipato tiene 18 partidos jugados este año y 26 en 2024, siendo un indiscutido del equipo y hace rato uno de los grandes proyectos del fútbol chileno, el cual ahora U de Chile busca recultar.

