Siguen los coletazos por el Superclásico 198. Colo Colo superó por la cuenta mínima a Universidad de Chile, pero las polémicas no acaban.

Es que ahora fue Mauricio Pinilla el que analizó el duelo disputado en el Estadio Monumental. De entrada el Bicampeón de América recalcó que tuvo que ser roja la jugada de Javier Correa. Lo que pudo cambiar el desenlace del partido.

Pero tras ello, analizó lo que fue el desempeño del Romántico Viajero. “La expulsión (de Calderón) es una irresponsabilidad. Por atrás, muy peligrosa. Después la u sostuvo el partido”, recalcó en ESPN360.

El tema es que para “Pinigol” los últimos minutos el equipo de Gustavo Álvarez perdió el rumbo, principalmente por el cansancio de jugar con un hombre menos.

Pinilla lapidario con delantero de la U

“Al final se desordeno mucho, se le acabó la bencina. Correr detrás de la pelota te agota. Colo Colo con el gol aplastó cualquier posibilidad”, agregó.

Pero hubo una jugada que colmó la paciencia de Pinilla. Esto tuvo relación con la fallida chilena de Rodrigo Contreras y que pudo ser la paridad en el Superclásico.

Lo que fue lapidario ya que el especialista en acrobacias, recordó la jugada que desperdició el ariete que ingresó por Di Yorio justamente para marcar goles y que no estuvo ni cerca.

“Rodrigo Contreras tuvo una de las chilenas más feas que he visto en el fútbol chileno. Nota cero (…) Se repite los patrones, falta de contundencia, ocasiones y de gol, la U ha perdido su esencia”, sentenció.

