No hay mal que dure ocho fechas. Universidad de Chile volvió a los triunfos después de casi una eternidad para sus hinchas, venciendo por 2-0 a Audax Italiano por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023.

La victoria es importantísima para la U, ya que despeja los fantasmas del descenso pensando en la recta final del torneo y hasta los hace soñar con la chance de clasificar a copas internacionales.

Sin embargo, lo más importante es que da confianza al proceso de Mauricio Pellegrino en la banca. Los cuestionamientos sobre el DT ya estaban sobre la mesa por la mala racha de ocho partidos sin ganar y eran varios los que dudaban de su continuidad si no vencía a los itálicos.

Manuel Mayo, gerente deportivo de Universidad de Chile, entregó su palabra tras el partido en el Santa Laura, declarando a los medios que “Mauricio mantiene la tranquilidad, tiene mucha experiencia. En las derrotas no se echa a morir y en las victorias no se confunde. Ha sido importante para mantener al grupo convencido, para seguir trabajando, para que no se pierdan esas convicciones”.

“Esperamos que termine el año, lo trajimos para un proceso y creemos en respetar los procesos. La U es un equipo grande y hay que ver después de los partidos, evaluar. Trabajamos con ellos para que se repita esta victoria y darle estabilidad al club”, avisó.

Sobre la novena posición en la tabla, el dirigente sostuvo que “esperamos ir a una copa internacional. Nos hubiese gustado estar más arriba, pero queremos volver a poner a la U en una copa internacional. Estamos cerquita y tenemos que seguir ganando para llegar a ese objetivo”.

Pensando en lo que será el parón de varias semanas del torneo por los Panamericanos, Mayo concluyó que “ya estamos trabajando en varios partidos amistosos. Es importante aprovechar la pausa del torneo. Hay que llegar de la mejor forma la parte final, la que será muy importante. Ahora estamos pensando en Everton, pero también en la planificación de lo que viene”.

Con la victoria sobre Audax Italiano la U se instaló en la novena posición del torneo, igualando los 34 puntos de Universidad Católica. De momento los azules están a sólo una unidad de instalarse en puestos de las copas internacionales del 2024.

¿Cuál es el próximo partido de Universidad de Chile?

La U volverá a jugar ante Everton este sábado 7 de octubre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

¿Cuál es el rendimiento de Mauricio Pellegrino como DT de la U?

El entrenador argentino ha dirigido 27 partidos en la banca de Universidad de Chile, ganando diez compromisos, empatando ocho y perdiendo nueve. Registra un 46.92% de rendimiento.