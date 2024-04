El agónico empate de Universidad de Chile 1-1 ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional todavía da vueltas en la cabeza de los jugadores azules, pero, en especial, de la defensa bullanguera.

Uno que fue protagonista del momento fue Matías Zaldivia, donde, al igual que Franco Calderón, no lograron sacar una pelota en el área, la que le quedó a Andrés Chávez para igualar el marcador.

Recriminaciones que se hizo la última línea azul, porque el reloj marcaba los 88 minutos en ese momento y había que defender con toda la victoria por la mínima que estaban consiguiendo.

Por lo mismo, uno que sacó la voz por ese bloque defensivo fue Zaldivia, quien asegura que fue una jugada complicada, pero que, además, no estuvieron en su mejor jornada: “Nada, fue un lateral que…”.

Recriminaciones

Fue en una entrevista con el diario El Mercurio, donde el periodista Antonio Valencia consulta por la jugada, con una frase que tienen que haber dicho muchos hinchas azules: “No te pueden hacer un gol de lateral”.

“Esa es una frase hecha que no sé si aplica mucho. Los laterales al área cada vez son más complicados, porque es una pelota que siempre viene sucia, que siempre el delantero sabe que, si te choca, tiene las de ganar. Y hoy en día está el VAR y hay que ver que la pelota no te pegue en la mano”, comentó Zaldivia.

Pero más allá de enfocarse en un error puntual, el segundo capitán bullanguero asume una autocrítica por su bloque, donde asegura que no fue una buena jornada en el Estadio Nacional.

“El otro día no estuvimos firmes en los duelos y no la pudimos sacar. A mí me queda cerca de la cabeza, no la puedo despejar y justo me sale al medio y le queda a Chávez. Pero, sí nos fuimos con un sabor amargo porque es una jugada de un lateral que tenemos que mejorar”, precisó.

Revisa el compacto

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.