Más de 3.400 likes: Streamer pide eliminar a la U de Sudamericana “Hace lo que quiere”

El empate entre Universidad de Chile y Lanús en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana sigue generando repercusiones, especialmente por el polémico penal cobrado a favor de los azules en los últimos minutos, acción que en Argentina no han dudado en calificar como un verdadero “robo”.

Y es que cuesta asimilar lo ocurrido: el cuadro argentino tenía el partido prácticamente asegurado con un 2-0 a su favor al termino del primer tiempo, pero en cuestión de minutos los azules cambiaron su actitud y se mostraron superior en el complemento, logrando una igualdad a 2-2 y dejando así, todo abierto para la revancha del próximo jueves en suelo trasandino.

No son pocos los comunicadores argentinos que han cuestionado la decisión del árbitro Anderson Daronco, quien sancionó como penal una mano de Agustín Cardozo en el minuto 95, justo cuando disputaba una pelota aérea con Matías Zaldivia, quejas que en las últimas horas sumó a un streamer uruguayo, con miles de seguidores en sus redes sociales y quien apuntó directamente contra la U.

ver también Prensa argentina deja la grande por el penal para la U en el empate ante Lanús: “Enorme…”

Streamer uruguayo pide la eliminación de la U de Copa Sudamericana:

Se trata del creador de contenidos, Fabri Uruguayo, streamer con más de 100 mil seguidores sumando todas sus redes sociales y quien a través de X (antes Twitter) lanzó un fuerte dardo contra los universitarios, pidiendo su eliminación de la Copa Sudamericana.

“Hay que eliminar a la U de chile de la copa, hace lo que quiere” escribió en la ex red social del pajarito el uruguayo.

El tweet de la polémica. (Captura)

Publicidad

Publicidad

El tweet se masificó rápidamente y generó una gran cantidad de reacciones en los fanáticos argentinos y chilenos, logrando una visualización de más de 138 mil usuarios y acumulando más de 3.400 ‘likes‘, cerca de 430 comentarios y dos centenas de RT.

Uno de los comentarios incluso fue la respuesta de la periodista chilena de TNT Sports, Carolina Muñoz, quien respondió con contundencia a las palabras del charrúa; “Lo que opina un streamer no debería ser tema” señaló. Otros compatriotas, en tanto, cuestionaron que el uruguayo defendiera siempre a Argentina su “clásico rival”, recordándole episodios anteriores donde también apoyó a los trasandinos como la llave que animó la U con Independiente o el reciente paso de la Sub 20 trasandina en el Mundial en Chile.

La respuesta de la periodista Carolina Muñoz de TNT Sports al streamer “Fabri Uruguayo”. (Captura)

Publicidad