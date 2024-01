Marcelo Díaz cumplió su sueño de volver a Universidad de Chile. Después de una temporada en Audax Italiano, el bicampeón de América volvió a ponerse la camiseta azul y fue presentado como refuerzo para la temporada 2024. Ahora, habló de su rol en el equipo y si piensa en la capitanía.

Díaz y el resto de las incorporaciones azules vivieron una presentación especial este viernes en el Centro Deportivo Azul. Luego, los refuerzos atendieron a los medios de comunicación y Carepato conversó con Bolavip. “Estoy muy feliz de estar en casa”, partió diciendo.

“Mi regreso al fútbol chileno fue para volver acá. Ya me había dado por vencido, pero cuando se activaron las conversaciones me volví a ilusionar. No me vengo a retirar, me vengo a sacar la cresta porque quiero llevar a la U a lo más alto nuevamente”, relató.

Díaz, de 37 años, intentó volver a la U desde que vestía la camiseta de Racing, pero nunca se concretó la posibilidad. Sus ilusiones se encendieron tras su salida de Libertad hace un año, pero terminó llegando a Audax Italiano. Finalmente, el mercado 2024 fue el que concretó su fichaje en los azules.

“Queremos tener un año exitoso y ganar todos los partidos que nos toque jugar. Me tocó vivir la quiebra y malos momentos, sé lo que es estar acá. Ahora hay un club muy ordenado y que necesita logros importantes”, continuó Díaz, quien se ve como un capitán aunque aún no tenga jineta.

“Para nosotros no es tema. Para mí sí es un tema acompañar a los compañeros más jóvenes y más experimentados para que jueguen lo más tranquilos posible. El técnico va a decidir. Yo ya me siento un capitán y la 21 ya es para mí. Vamos a jugar con un número que ya nos fue bien”, cerró.

La confianza de Gustavo Álvarez en Marcelo Díaz

El regreso de Marcelo Díaz fue una de las primeras decisiones que tuvo que aprobar Gustavo Álvarez, quien se convirtió en el técnico de Universidad de Chile luego de sacar campeón a Huachipato. Hace unos días, el DT azul destacó lo que significa el volante para el club.

“Hay jugadores que han renovado y otros que son refuerzos, pero Marcelo representa la vuelta de un emblema, de alguien que representa lo que es la U”, valoró.

Para el entrenador, los líderes que tiene la U serán fundamentales para la temporada. “Tenemos los hombres para salir adelante. En un equipo hay jugadores en iniciación, en desarrollo, consolidados y líderes. Es como una casa con cuatro sus pilares. Líderes siempre hacen falta y en la U están”, dijo.

“El jugador no es sólo lo que hace. También es lo que transmite. Eso se percibe. Soy un convencido que uno estadio puede estar lleno, pero las emociones van de dentro para afuera. Un equipo que juegue con convencimiento contagia y entusiasma a la hinchada”, cerró.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.