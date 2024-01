Universidad de Chile se ha armado con todo para la temporada 2024, año en el que podrá contar con uno de los regresos más esperados por sus hinchas. Marcelo Díaz fue el gran regalo de Navidad para el Romántico Viajero después de años buscándolo.

Ya desde que estaba en Racing de Argentina que el volante intentaba volver al equipo de sus amores, pero recibió varios portazos. De hecho hace un año, cuando estaba en Libertad de Paraguay, hizo lo posible para retornar al país con el Bulla, pero tampoco lo logró.

Rumores sobre un desinterés de parte de la dirigencia desataron la ira de los hinchas. Ahora, con 37 años y tras una temporada en Audax Italiano, Marcelo Díaz hace su regreso a la U para el 2024. Eso sí, obligando al club a explicar por qué lo desechó hace un tiempo atrás.

Los motivos de la U para descartar a Marcelo Díaz hace un año

Marcelo Díaz concretó su retorno a la U a un año de haber recibido un portazo. Este jueves, en la presentación de Gustavo Álvarez como el nuevo entrenador, Michael Clark reapareció para dar explicaciones.

El presidente de Azul Azul, la concesionaria al mando del elenco estudiantil, se refirió a las razones para ir a buscar a Carepato. Ahí detalló que la idea no sólo es sumar su experiencia, sino que también identidad.

“Había falta de carácter. Nos pusimos como una política que al menos 50% del plantel sean de la cantera o identificados con la U. Sin ir más lejos, hoy 18 jugadores están en esa categoría”, lanzó.

Michael Clark recalcó que en la U están buscando renacer de la mano de sus canteranos. “El compromiso de tener un equipo formado en casa está. En esa misma línea quisimos sumar gente con experiencia y que pueda darle eso a los jóvenes”.

En esa misma línea, el presidente de Azul Azul enfatizó que esto no es nuevo. “Tuvimos al Pipe (Luis Felipe Gallegos) y hoy tenemos a Marcelo. Estamos muy contentos con él”.

Pero fue tras ello que Michael Clark se refirió al portazo a Marcelo Díaz hace un par de meses. “El año pasado hubo una posibilidad de que llegara y no se dio”, señaló.

Finalmente, recalcó que no pudieron llegar a acuerdo tiempo atrás por motivos que se negó a revelar. “Ser dirigente no es fácil, a veces uno maneja mucha información que no puede dar. Pero el año pasado no se dio y ahora sí”, cerró.

¿Cuáles fueron los números de Marcelo Díaz en 2023?

Marcelo Díaz disputó un total de 30 partidos oficiales en la temporada 2023 con Audax Italiano. En ellos no marcó goles, dio dos asistencias y llegó a los 2.313 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega la U su primer partido del 2024?

Universidad de Chile tendrá su estreno el próximo 27 de enero. El Romántico Viajero enfrentará a Universidad Católica en un amistoso de verano en Coquimbo.

