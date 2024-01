El hincha de Universidad de Chile recibió dubitativamente a Cristopher Toselli a principios de 2023. Su pasado e identificación con Universidad Católica hacían que los resquemores abundaran entre los aficionados azules, pero este panorama iría variando a lo largo de la temporada.

La entrega del ex seleccionado nacional, sumado a su buen rendimiento, hicieron que poco a poco las voces críticas se fueran aplacando, al punto de ser, en la actualidad, mínimas, pues Toselli ha llegado a ser titular e, incluso, referente del equipo que dirigió Mauricio Pellegrino.

Es por esto que el portero expresa su gratitud con el hincha azul. Pese a su pasado cruzado, el meta ha asegurado que nunca se sintió violentado por la afición de su nuevo club.

“Desde el primer día sentí el respeto. Quizás en las redes sociales hay más debates, pero no las tomo mucho en consideración. Yo me aboco mucho al día a día, al estadio y ahí me transmitieron mucho cariño”, señaló Cristopher Toselli en entrevista con La Tercera, palabras en las que, además, se refirió al corazón azul de su madre.

Familia materna de la U

Cristopher Toselli se siente, por lo tanto, cómodo en la banca azul. El meta señala que la buena onda fue “algo recíproco” y que, sin jugar aún, se integró “de la mejor manera”, porque quería que lo “vieran comprometido”.

Pero su cercanía con la Universidad de Chile no es algo que ocurriera en el vacío. La familia de Cristopher Toselli tiene un pasado azul y se puede decir que en su árbol, al menos el 50% es del Bulla.

“Mi familia por parte de mi mamá es muy fanática de la U, muy hincha. Era un sueño muy familiar jugar acá y ellos estaban muy contentos”, dijo el ex arquero de la Roja, quien, de todas maneras, tiene una infiltrada cruzada en su hogar.

“Mi señora me apoya, pero es de la Católica. Ella vio que yo estaba seguro de las dificultades que podía haber en un futuro, del recibimiento que quizás iba a tener del hincha de la Católica”, señaló en la entrevista Toselli, refiriéndose a su llegada al club laico.

¿Dudas sobre su pasión por el club azul? Toselli las despeja todas. “Yo me mato por la camiseta que sea y hoy estoy identificado con la de la U. Mi familia, por parte de mi mamá, y lo recalco porque si no mi señora me mata, está feliz. Van a la cancha, son abonados, están felices. Siento que juegue o no juegue mi familia disfruta que yo esté en la U, eso es impagable”, cerró el portero, quien dijo estar “pasándolo increíble” en el Romántico Viajero.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile sigue trabajando en su pretemporada y espera llegar en las mejores condiciones a su estreno. Este será el próximo 27 de enero, cuando a las 20:00 horas enfrente a Universidad Católica en un amistoso de verano en Coquimbo.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno?

El Campeonato Nacional 2024 no tiene programación oficial por parte de la ANFP. Lo que sí se sabe es que el 11 de febrero Huachipato y Colo Colo darán el vamos a la temporada con la definición de la Supercopa de Chile.

