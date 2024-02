Marcelo Díaz adelanta reencuentro con el Nacional: "Ojalá se me llenen los ojos de lágrimas"

Lo que se viene este fin de semana para Marcelo Díaz será muy especial, pues volverá a pisar el césped del Estadio Nacional, para el duelo que Universidad de Chile sostendrá ante Cobresal, en el comienzo del Campeonato Nacional 2024.

Un reencuentro que vive desde la previa Carepato, de hecho, en conferencia de prensa no ocultó su emoción por este hecho, a tal punto que no descarta que se ponga a llorar por regresar al lugar donde ganó Copa Sudamericana y la Copa América.

“Para mí será muy emocionante. Volver al Nacional después de tantos años con la U, porque sí estuve con la selección. Será muy lindo ver a tanta gente en el estadio. Espero que se me llenen los ojos de lágrimas. Ojalá volver a un estadio que tantos lindos recuerdos con un triunfo”, asegura Chelo Díaz.

Sin embargo, la fiesta no será completa para los azules, tras confirmarse la reducción del aforo para el duelo con Cobresal, a sólo 32 mil espectadores, algo que el volante comprende e insiste en llamar a sus hinchas para cuidar el coliseo de Ñuñoa.

“Si no nos ayudamos, estamos dando un mal mensaje. Igualmente, sean 30 ó 60 mil la gente nos va a apoyar y será la más feliz del mundo. Si nosotros nos comportamos como debemos en el estadio, no me cabe duda que tendremos un Estadio Nacional repleto en los siguientes partidos”, sentenció Díaz.

¿Cuándo fue el último partido de Díaz en el Nacional?

Si tomamos en cuenta su paso por Universidad de Chile, previo a iniciar su periplo por el exterior, la última vez que Carepato jugó con la camiseta azul en Ñuñoa fue el 2 de julio del 2012, para la Final del Clausura donde ganaron por penales a O’Higgins.

Mientras que por la Selección Chilena, el encuentro final que disputó en el Nacional fue el 3 de junio del 2017, para la victoria por 3-0 a Burkina Faso, en duelo preparatorio para la Copa Confederaciones de ese año en Rusia.

¿Cómo le irá a Marcelo Díaz en la U? ¿Cómo le irá a Marcelo Díaz en la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.