Leandro Fernández no pudo controlar la ira luego de salir reemplazado en la U. El atacante argentino se anotó con una asistencia para su compatriota Luciano Pons en el empate de los azules frente a Coquimbo Unido. Pero no quedó nada contento cuando fue sustituido.

Corrían 75′ cuando el DT de Universidad de Chile decidió sacar del partido a Fernández. En su lugar, Gustavo Álvarez propició el ingreso de Lucas Assadi. El exatacante de Independiente de Avellaneda no pudo contener la rabia que le generó esa modificación.

Tiró uno de sus zapatos contra una de las butacas del banco de suplentes. Una frustración que tuvo su razón de ser dentro de la cancha. Y no en un reproche hacia el director técnico argentino. Al menos así lo explicó el Lea en la zona mixta del Estadio Nacional.

“Salí enojado conmigo. Tuve una jugada en lo último y no la pude concretar. Estoy teniendo pocas ocasiones y no las estoy aprovechando. Un poco frustrado por eso. Por el cambio no, el técnico decide”, aclaró el trasandino de 33 años, autor de tres goles y dos asistencias en el Campeonato Nacional 2024.

Leandro Fernández le baja el perfil a su instante de ira por ser sustituido en la U

Leandro Fernández evidenció la ira que sintió al salir del partido que la U empató contra el Barbón en el Estadio Nacional. Aunque le bajó el perfil a esa reacción con la que se descargó en el banco. “Con el empate quedamos disconformes”, apuntó el atacante.

“No hicieron méritos para empatar, no tuvieron ninguna situación. Nosotros no tuvimos el control de juegos anteriores. Quedamos tristes, queríamos los tres puntos”, agregó el hermano de Brian Fernández. De hecho, el gol de la paridad que anotó Andrés Chávez nació en un lateral y tuvo dos errores de la zaga azul.

De todas maneras, el Lea sabe que hay mucho camino por delante. “El empate deja un sabor amargo, pero te da un punto en casa. Es una lástima, hicimos mucho más para ganar en el transcurso del partido. A dar vuelta la página y pensar en el partido que viene”, manifestó. Se refiere al duelo ante otro equipo copero: Palestino.

“Lo mismo que venimos haciendo: tratar de manejar el partido, ser protagonistas. Desde mañana nos enfocaremos en eso”, sentenció el Lea, quien ya mira de reojo al Tino y ese duelo por la 9° fecha del Campeonato Nacional 2024 que todavía tiene al León como líder exclusivo.

Universidad de Chile mira a todos desde arriba en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024, mientras Coquimbo Unido sueña con pelear arriba al cabo de ocho partidos disputados.

