La particular historia de Marino en la U: "Llegó tarde porque lo secuestraron los extraterrestres"

Una particular historia recordó la página de Instagram “Azules oficial”, justo cuando en Estados Unidos un militar aseguró que en una investigación encontró “restos biológicos no humanos”, lo que a muchos hizo pensar en la vida extraterrestre.

Algo que ha sido como excusa en muchas oportunidades, como sucedió en una oportunidad con Guillermo Marino, cuando jugaba por Universidad de Chile y llegó atrasado a un entrenamiento con Jorge Sampaoli en el CDA.

Secuestro

Fue su ex compañero, Gustavo Lorenzetti, quien contó su historia en conversación con el periodista Leonardo Burgueño, donde daba detalles de una particular historia de Marino una vez que tuvo un atraso en la U.

“Lo cuento, porque él lo pidió. Dice que llegó tarde a un entrenamiento porque, escuchá esto, porque lo secuestraron los extraterrestres. Pero, pará, que te daba la explicación de lo que sintió y todo”, comenzó explicando.

“Hay casos que un jugador que dice me fui y volví a los dos días porque me secuestraron los extraterrestres, pero Guille no es de esa clase de jugadores. Es muy correcto”, detalló el Duende.

Por lo mismo, asegura que el argentino los sentó en una mesa y comenzó a contar su experiencia de otro mundo.

“Él explica que de pronto estaba perdido y fue secuestrado por los extraterrestres. Te cuenta que te toman el alma, te la analizan, pero en el camino te van cuidando. Eso explicó. Hay que creerle, porque su explicación fue muy buena”, enfatizó.

