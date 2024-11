Universidad de Chile volvió a dar una vuelta olímpica tras un largo tiempo de sequía, lo cual dejó felices a los Azules en el mundo. Hasta Guillermo Marino se unió a los festejos del título de la Copa Chile.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez sufrieron más de la cuenta para vencer a Ñublense por 1-0. Charles Aránguiz fue el héroe de la jornada al vencer al buen meta chillanejo, Diego Tapia, con un sutil globito en el minuto 37. Este gol bastó para que los del Romántico Viajero gritaran campeón tras siete años.

La alegría de Guillermo Marino con el título de la U

Son muchos los jugadores que pasan por un equipo, pero solo algunos logran quedar en la memoria de los hinchas por su calidad futbolística. Guillermo Marino es uno de esos que pudo dejar huella entre los Azules, por lo cual no dudó en festejar el nuevo título que llega al CDA.

“Qué alegría y locura. Después de 7 años la U. de Chile vuelve a ser campeón, tener una nueva alegría. Años peleando por no descender. Se vieron momentos feos, pero nada como cual Ave Fénix se renace desde las cenizas. Si no se sufre no se gana y a festejar que hoy se tiño de azul y rojo ese bello y hermoso estadio”, escribió Memo en sus redes sociales.

Marino estuvo entre 2010 y 2013 en Universidad de Chile, tiempo en el cual fue tricampeón nacional, además de ganar una Copa Chile y la histórica Copa Sudamericana. Es recordado por anotar de forma agónica contra O’Higgins en la final del Apertura 2012, lo que les permitió ir a penales y luego quedarse con el título.

“Qué orgullo haber dejado una huella en esta hermosa y bella institución. No comparen la U del 2011 ni mucho menos busquen similitudes. Solamente disfruten que la U. de Chile es alegría y pasión”, agregó el campeón de Copa Libertadores con Boca Juniors.

Por último, el hoy ayudante de Sebastián Beccacece en la selección de Ecuador tuvo palabras para la figura Charles Aránguiz, con quien compartió camarín en su época vistiendo de azul: “quién más que vos Chuñita querido, todo el éxito en lo que se viene amigo querido”, cerró Memo Marino.