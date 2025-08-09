Universidad de Chile comienza a tambalear en la pelea por el título de la Liga de Primera 2025, donde esta jornada juega ante Unión Española por la fecha 19, luego de una semana con muchos movimientos.

Tras perder contra Cobresal los azules comenzaron a sentir problemas en la interna, desde el no traer a un tercer refuerzo, como diferencias de Gustavo Álvarez con la dirigencia.

En ese sentido, esta jornada se supo de una nueva diferencia del entrenador que movió los últimos días, luego de una molestia que afecta los entrenamientos de sus jugadores.

Esto tiene que ver con el estado de las canchas de entrenamiento en el Centro Deportivo Azul, que han presentado problemas y donde el entrenador no está conforme.

Gustavo Álvarez hizo saber su enojo en la U. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

El estado de las canchas en el CDA en la mira

Así lo pudo saber el medio Emisora Bullanguera, quienes destapan esta situación que ha molestado al técnico Gustavo Álvarez en la previa al encuentro contra Unión Española.

“El mejoramiento de las canchas con una resiembra se hizo a fines de junio, cuando estaba estipulado que se realizara entre febrero y marzo”, lo que ha afectado en los entrenamientos del equipo.

En ese sentido, aseguran que el técnico ha manifestado su preocupación por lo que pasa con la mantención del predio en el CDA, por lo que hay alarma de una nueva diferencia con la dirigencia.

“Esto ha generado molestia en Álvarez por el estado en que hoy se encuentran las canchas de entrenamiento, donde no están en las condiciones que necesita el primer equipo”, explican.

