La gran polémica del duelo que Everton venció por 2-1 a Universidad de Chile por el Campeonato Nacional sigue dando que hablar, luego de un gol anulado en el minuto 96 a Cristián Palacios por parte de Francisco Gilabert.

Si bien en un comienzo se cobró el tanto, que le daba la igualdad a los azules, un llamado del VAR alertó al árbitro del partido, quien terminó anulando la conquista en el estadio Santa Laura.

El juez tuvo que analizar la participación de Palacios en el comienzo de la jugada, donde estaba adelantado, para ver si fue condicionante para finalizar todo en su gol.

Una situación que llama la atención a Jean Beausejour, quien aseguró que, si la U estaba peleando el título en la parte alta del torneo, no tiene dudas que la resolución no habría sido la misma.

Las dudas de Beausejour

El comentarista deportivo en Los Tenores de radio ADN fue drástico al analizar el cometido de los árbitros con esta jugada en particular, donde asegura que es fundamental el contexto del equipo.

“Pasa que yo creo que, si es interpretativa, se interpreta a favor de la U si la U estaba peleando el título. Como no es así, no se interpreta a favor. Porque el árbitro también olfatea el ambiente del equipo que está arbitrando, no se abstrae de eso en lo humano”, comentó Beausejour.

El ex Universidad de Chile siguió en esa línea analizando la reacción de los jueces con este tipo de jugadas, donde asegura que es clave el contexto que viene el club.

“Digo que es interpretativa, pero si la U está peleando arriba lo interpreta a favor, pero como la U está en esta situación lo interpreta para el otro lado”, enfatizó.

Una crítica que va en dirección a los arbitrajes y sus conclusiones a jugadas particulares cuando se están definiendo cosas importantes en el torneo, en este caso la U y su clasificación a un torneo internacional.

“Los árbitros son expertos en manejar partidos, no digo que lo hace alevosamente, pero tiene que haber un ambiente propicio para la interpretación”, precisó.

El gol anulado a la U

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

Universidad de Chile debe visitar a Universidad Católica, en el Clásico Universitario, el sábado 11 de noviembre a las 15.00 horas, en el estadio Santa Laura.

