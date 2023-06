Universidad de Chile dejó en éxtasis a sus hinchas tras golear 3-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario jugado este miércoles 28 de junio recién pasado. Algo que lleva a Jorge Valdivia a pensar que los azules serán campeones.

El Mago aprovechó su espacio de comentarista en el programa Los Tenores de ADN Deportes para analizar la aplastante victoria de la U ante la UC, y los aconseja para intentar volver a alzar un título tras seis años de sequía.

Jorge Valdivia y su consejo a la U: “Si traen dos jugadores desequilibrantes…”

El ídolo de Colo Colo no duda sobre el archirrival del club de sus amores, y vaticina que “si traen dos jugadores desequilibrantes y un delantero rápido, la U es campeón este año“.

“Desde la solidez defensiva que han demostrado este año está perfecto, si a la U lo que uno más podría cuestionar es su funcionamiento ofensivo”, agregó el volante de la Roja en el histórico título de la Copa América 2015.

Para cerrar, Jorge Valdivia apunta que “cuando está enchufado (Israel) Poblete, (Federico) Mateos y a eso súmale lo que puede aportar en esta segunda parte del campeonato (Lucas) Assadi, andan bien”.

“Más un jugador que potencia a Assadi, es lo que me gustaría ver como refuerzo, un jugador rápido que lo potencie”, concluyó. Y tras eso tomó la palabra Jean Beausejour.

El ex Colo Colo y Universidad de Chile destaca que “si no se refuerza la U y no sale campeón, va a quedar en el ambiente de que a este equipo con dos o tres nombres, o con refuerzos, está para pelear y porque no, ganar el Campeonato, es la cuenta que uno mismo saca”.

“Están ahí, dos o tres refuerzos y se puede dar“, concluyó el histórico Palmatoria, quien defendió la camiseta del Romántico Viajero entre 2016 y 2020.