Universidad de Chile dejó escapar el liderato del campeonato. El cuadro de Gustavo Álvarez igualó 2-2 ante Cobresal con un estadio Nacional repleto y ahora comparte la primera posición con Deportes Iquique.

Resultado que mostró las falencias defensivas del Romántico Viajero. Incluso desató la preocupación de Johnny Herrera por uno de los referentes de la U en este 2024.

Es que el samurái azul confesó estar en alerta por el presente de Marcelo Díaz. El capitán del equipo en esta temporada no ha podido afianzarse en los últimos partidos y el rol que cumple en el esquema de Álvarez estaría pasándole la cuenta.

¿Qué pasa con Marcelo Díaz?

“¿Tenemos un minuto? Quería preguntarle a nuestro Marcelo Díaz, si vio que algo le pasara a Marcelo Díaz. Hoy lo noté como con el freno de mano puesto. Como que le faltaba algo. Una foto de lo que digo, es lo que pasa en el primer gol donde no sale apretar a adelante”, apuntó Herrera.

Incluso deslizó que el problema sería en la posición que ocupa y que lo obliga a un gran despliegue físico pasando de la línea de centrales y generar juego en el medio campo. “También quería preguntarle si se siente cómodo en ese puente. No ha cometido errores, pero a veces lo veo medio raro. No manejando el puesto como lo hizo siempre. Ya le había pasado con el gol de Castillo donde no lo sale a buscar”, agregó Johnny.

Cabe consignar que “Care pato” disputó todo el partido y recibió amarilla en los descuentos. Además dejó atrás los problemas estomacales que le afectó a él y parte del plantel tras el superclásico. Por lo que se espera sea de la partida ante Cobreloa el próximo domingo.