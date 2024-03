Universidad de Chile lidera el Campeonato Nacional. El equipo azul venció por la mínima a O’Higgins de Rancagua y se metió en la cima del torneo, con un partido menos a cuestas.

Eso sí, no fue un duelo sencillo. Muestra de ello es que hasta la última pelota dividida se peleó como si se tratase de una final. O’Higgins, no obstante, cuando llegó no creó realmente riesgo y el cero en la portería de Gabriel Castellón es una consecuencia de ello.

Lo que sí hay cada vez que la U gana es una alabanza a Marcelo Díaz. El mediocampista azul es un fuera de serie y a su edad comanda las acciones de su equipo con una compostura y una voz de mando que lo hacen resaltar siempre.

Es por eso que, tras el encuentro, Carepato fue de los que fueron abordados por los micrófonos de la transmisión oficial. El capitán azul fue escueto, pero claro en sus palabras.

A lo Christell

Marcelo Díaz resaltó el duro rival que supuso O’Higgins para la U, sobre todo en el complemento. “Estamos contentos, porque volvimos a ganar. Hoy fue un partido difícil, pero teníamos que lograr ganar y así fue, por suerte”, señaló el jineta azul.

“O’Higgins es un gran equipo, tiene grandes jugadores y un buen entrenador, a los que supimos doblegar en momentos precisos. Yo nos vi un poquito mermados desde lo físico, pero creo que anduvimos muy bien”, analizó Carepato, autocrítico.

Pero, lo que más llamó la atención de sus declaraciones, fue el énfasis que le dio a una enfermedad que rondó por el camarín del Romántico Viajero tras el duelo ante Colo Colo. “En la semana muchos de los nuestros, incluso yo, estuvimos con problemas estomacales por un virus que se nos pegó por ahí”, advirtió Díaz. ¿Ese “por ahí” hacía referencia al Monumental?

Palabras más, palabras menos, el cuadro de Gustavo Álvarez asoma la cabeza en los puestos altos. Y en este inicio de recorrido, Marcelo Díaz es, sin lugar a dudas, una de las cartas fuertes de la U.