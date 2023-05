Este miércoles la U celebró su aniversario 96 en su historia. Los azules prepararon para esta jornada una serie de saludos de varios de sus ídolos más grandes, los cuales fueron apareciendo en sus redes sociales oficiales a lo largo del día, para la nostalgia y alegría del pueblo azul.

Pero uno que estuvo ausente en la celebración presencial fue Johnny Herrera. El arquero más ganador en la historia de la U no fue tomado en cuenta en las celebraciones y en su espacio habitual en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, cargó con todo contra Azul Azul por el ninguneo.

“El jefe de cadetes es Miranda, que salió de Unión Española. El gerente deportivo es un cabro que hizo cadetes en Unión”, reflexionó de entrada.

Y tras eso lanzó: “es que ser hincha de la U es una forma de vivir. ¿Qué le puede enseñar Miranda? ¿Qué les va a dar Mayo en una charla institucional? ¿Cómo echaron al Huevo Valencia? ¿Cómo no está trabajando Lucho Musrri? ¿Castañeda? ¿Por qué no va el Matador Salas dos veces a la semana? Son cosas que uno no entiende”.

“No me duele que no me hayan invitado. La gente que está ahí es así; por eso les va como les va”, agregó.

Una respuesta que generó el apoyo de Claudio Borghi, que en el mismo espacio señaló que “no es la primera vez que pasa en la Universidad de Chile. Hay muchos ídolos que se fueron sin ser reconocidos por la dirigencia. Quizás Herrera me puede corregir, pero no sé cuántos exfubolistas de la U están trabajando ahí. Que no inviten a uno de los símbolos… es muy llamativo”.

Vale recordar que en los saludos de aniversario aparecieron varios de los responsables directos de la Copa Sudamericana 2011, como Gustavo Lorenzetti, Gustavo Canales, Diego Rivarola e incluso Jorge Sampaoli. Johhny envió su saludo correspondiente, pero no estuvo en ceremonia presencial.