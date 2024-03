Histórico de la U ya da por perdido el Superclásico con Colo Colo: "No tengo ninguna ilusión"

El domingo se disputa la versión 195 del Superclásico del fútbol nacional, donde Colo Colo quiere mantener su hegemonía sobre Universidad de Chile.

La ventaja de los albos es abrumadora, porque la última victoria azul en el estadio Monumental data del 9 de septiembre de 2001, mismo escenario donde se jugará el duelo por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores históricos de los universitarios que suele dar declaraciones potentes es Héctor Hoffens, quien conversó con Bolavip, y señaló que ve muy complicado que se rompa la mala racha de su equipo en Macul.

La opinión de Hoffens

De entrada el ex delantero indicó que no está muy al tanto de las informaciones sobre el duelo del domingo, porque no tiene ninguna ilusión de que la U gane el encuentro.

“No, la verdad es que ni siquiera me he preocupado (por el Superclásico). No tengo ninguna ilusión a esta altura de mi vida“, comentó al citado medio.

“Ojalá que la U gane, por la gente, el hincha, ellos que han sufrido tanto. Puede ser una gran oportunidad, ojalá que sea así ya que tantos años que no se gana ahí, sería una gran alegría”, agregó, ahora con un poco de más ánimo.

Por último, le restó importancia a la presencia de Arturo Vidal en Colo Colo, de hecho, dijo que le gustaría que esté muy poco tiempo en la cancha.

“Yo creo que no va a jugar y no debiera jugar si está lesionado. Él es tozudo y dice que va a jugar, pero eso es personal de él. Que juegue y el cambio que se produzca a los diez minutos”, cerró Héctor Hoffens.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional será este domingo 10 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

