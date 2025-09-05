Histórico de Colo Colo apoya fallo de Conmebol a favor de la U: “Sanción correcta”

Universidad de Chile sigue en carrera en Copa Sudamericana. El fallo de Conmebol hizo justicia y mantiene en competencia al Romántico Viajero. Por lo que ahora se medirá ante Alianza Lima en cuartos de final.

En tanto, Independiente quedó eliminado del torneo y sufre las penas del infierno con importantes multas. Sin embargo, dicha sanción también afectó a la U ya que debe asumir siete partidos, de local y de visitan, sin público.

Lo que fue abordado por un histórico de Colo Colo y que apoyó la medida de Conmebol de mantener en competencia a la U. “Tenía que ser un castigo ejemplificador por lo sucedido. Es una tremenda sanción de la Conmebol. Al final fue correcta”, confesó Gabriel Mendoza en conversación con Redgol.

Ahora el “Coca” lamentó que el mayor castigo afecte finalmente a los hinchas azules, quienes deben pagar con el castigo por lo ocurrido el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

“Lamentablemente se pierde la esencia de las barras y el público, ahora también se afectan las arcas. Pero es una correcta sanción de Conmebol”, complementó.

¿Se juega la Supercopa?

Pero el “Coca” Mendoza también abordó la posible disputa de la Supercopa este próximo 14 de septiembre. Lo que tendrá como protagonistas a Universidad de Chile y Colo Colo con un aforo y condiciones más que particulares para los hinchas.

Aunque, el ex Cacique se cuadró con la dirigencia azul ya que no están las condiciones necesarias. “Por cómo está el ambiente hoy, no se debería jugar la Supercopa. En el estado en que está el estadio, y el alcalde haciendo polémica. ¿Jugar con juveniles? Eso dicen por decirlo no más. Pero mejor que se juegue después, habrán más fechas”, sentenció.