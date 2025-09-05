Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fallo conmebol

Histórico de Colo Colo apoya fallo de Conmebol a favor de la U: “Sanción correcta”

Gabriel “Coca” Mendoza recalcó que se debían tomar acciones ejemplificadoras y ahora se tendrá que asumir los partidos sin público.

Por Felipe Pavez Farías

Coca Mendoza apoyó el fallo de Conmebol a favor de la U
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTCoca Mendoza apoyó el fallo de Conmebol a favor de la U

Universidad de Chile sigue en carrera en Copa Sudamericana. El fallo de Conmebol hizo justicia y mantiene en competencia al Romántico Viajero. Por lo que ahora se medirá ante Alianza Lima en cuartos de final.

En tanto, Independiente quedó eliminado del torneo y sufre las penas del infierno con importantes multas. Sin embargo, dicha sanción también afectó a la U ya que debe asumir siete partidos, de local y de visitan, sin público.

“Sin sentido común”: Fouillioux se lanza contra periodistas argentinos por fallo de la Conmebol

ver también

“Sin sentido común”: Fouillioux se lanza contra periodistas argentinos por fallo de la Conmebol

Lo que fue abordado por un histórico de Colo Colo y que apoyó la medida de Conmebol de mantener en competencia a la U. “Tenía que ser un castigo ejemplificador por lo sucedido. Es una tremenda sanción de la Conmebol. Al final fue correcta”, confesó Gabriel Mendoza en conversación con Redgol

Ahora el “Coca” lamentó que el mayor castigo afecte finalmente a los hinchas azules, quienes deben pagar con el castigo por lo ocurrido el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América. 

Lamentablemente se pierde la esencia de las barras y el público, ahora también se afectan las arcas. Pero es una correcta sanción de Conmebol”, complementó. 

¡Jaque mate! La U contesta odiosa carta de Independiente y lo manda literalmente a llorar a la FIFA, dirección incluida

ver también

¡Jaque mate! La U contesta odiosa carta de Independiente y lo manda literalmente a llorar a la FIFA, dirección incluida

¿Se juega la Supercopa? 

Pero el “Coca” Mendoza también abordó la posible disputa de la Supercopa este próximo 14 de septiembre. Lo que tendrá como protagonistas a Universidad de Chile y Colo Colo con un aforo y condiciones más que particulares para los hinchas. 

Publicidad

Aunque, el ex Cacique se cuadró con la dirigencia azul ya que no están las condiciones necesarias. “Por cómo está el ambiente hoy, no se debería jugar la Supercopa. En el estado en que está el estadio, y el alcalde haciendo polémica. ¿Jugar con juveniles? Eso dicen por decirlo no más. Pero mejor que se juegue después, habrán más fechas”, sentenció. 

Lee también
La movida de la U ante Conmebol para bajar grave castigo en la Sudamericana
U de Chile

La movida de la U ante Conmebol para bajar grave castigo en la Sudamericana

La U define dónde recibirán a Alianza Lima por Sudamericana
U de Chile

La U define dónde recibirán a Alianza Lima por Sudamericana

¡Jaque mate literal! La U manda a Independiente... a llorar a la FIFA
U de Chile

¡Jaque mate literal! La U manda a Independiente... a llorar a la FIFA

Hincha argentino de Colo Colo se cuadra con la U: "Devuelvan la Libertadores robada"
Colo Colo

Hincha argentino de Colo Colo se cuadra con la U: "Devuelvan la Libertadores robada"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo