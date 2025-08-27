Universidad de Chile enfrenta a Colo Colo en un nuevo Superclásico. Uno que espera con emoción este encuentro es Nicolás Ramírez, quien quiere celebrar en Pedrero.

El Romántico Viajero viene de días complicados luego de los lamentables incidentes ocurridos ante Independiente. Ahora quieren volver a enfocarse en lo deportivo, donde el encuentro ante los Albos es clave para seguir metidos en la pelea por el título.

Ramírez celebra el ambiente distinto en U. de Chile

Hace algunos años, la espera de los Superclásicos para Universidad de Chile era muy compleja. La mochila de los años en que no se ganaba en el Estadio Monumental o los malos resultados en general ante Colo Colo les ponían una presión especial.

ver también Fouillioux critica el termeo de Chelo Díaz: “Me hubiese gustado que agradeciera a la gente de Colo Colo que sí solidarizó con la U”

Ahora el clima es distinto. El Romántico Viajero rompió el “maleficio” de 22 años sin ganar en Pedrero en el 2024. Además, ya suman más de tres años sin perder en ningún recinto ante su clásico rival. Nicolás Ramírez celebra esta buena racha.

“Sí, creo que además se ha marcado, ya van dos años donde se ha podido dar vuelta la mano, han sido partidos favorables y desde esta vereda se siente algo especial. De chico nos dicen que es especial y hoy en día en este plantel hay un aura diferente“, indicó el defensa a ESPN.

U. de Chile venció a Colo Colo en su último encuentro. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Uno de los responsables de que U. de Chile ya no esté sufriendo en los Superclásicos, es Gustavo Álvarez. El argentino suma dos victorias y un empate contra Colo Colo. Por esta razón, Ramírez le cargó la Bip! al entrenador del Romántico Viajero.

“Es un entrenador muy capacitado, sus resultados en Chile lo avalan. Es diferente, mesurado, está todo el tiempo leyendo los partidos más que dejarse llevar por las emociones y cuando le toca hablar, tiene un análisis acertado de lo que pasa en la cancha“, cerró el central de 28 años.