Mientras U. de Chile comienza un nuevo proceso con Fernando Gago, al otro lado de la cordillera un viejo conocido inicia otro camino. Este martes, Gustavo Álvarez, ex DT azul, fue presentado en San Lorenzo.

El técnico argentino se encontraba sin club después de su salida del Bulla a finales de 2025. En su adiós, se habló fuertemente de la posibilidad de la selección de Perú, pero eso no se dio y ahora vuelve a su país.

En su presentación oficial, el técnico declaró que “este desafío en San Lorenzo me toma en un muy buen momento de mi carrera y de mi vida, con la madurez y capacidad necesaria”.

Una de las preguntas que recibió tuvo que ver con U. de Chile y la polémica cláusula que habría usado para terminar su contrato con los azules. Se dice que el DT pactó su salida a cambio de 200 mil dólares, que su futuro empleador, en ese momento desconocido, debía pagar.

Gustavo Álvarez fue consultado sobre su salida de U. de Chile en Argentina | San Lorenzo

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A Gustavo Álvarez le preguntan sobre su salida de U. de Chile: “Me disculpo”

¿Es tan así? Gustavo Álvarez no negó la información, pero prefirió no ahondar en el tema. “Son cosas contractuales y legales que prefiero guardar en la intimidad. Estoy a 24 horas de un partido muy importante, mi primera imagen en el club”, contestó el entrenador.

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“Guardo un gran recuerdo de la U. de Chile, de sus hinchas y sus jugadores, pero temas constractuales prefiero evitarlos y me disculpo por el tema“, sumó también.