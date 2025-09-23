Gustavo Álvarez habló en extenso este martes en la previa de la revancha de Universidad de Chile contra Alianza Lima. Los azules se juegan el paso a semifinales de Copa Sudamericana en dos días en Coquimbo, con el registro del empate sin goles en Perú.

Y el DT adelantó una buena noticia para el Chuncho: según Álvarez, Leandro Fernández está listo para recuperar protagonismo y mostrar su mejor versión, perdida hace unos meses después de ser el líder en ataque del Chuncho.

Al entrenador le preguntaron puntualmente si extraña la mejor versión de Leandro Fernández, y la respuesta de Álvarez fue contundente.

“No lo extraño porque me lo demuestra en los entrenamientos. Leandro está muy bien. Quizás en el último partido jugó menos de lo que debería haber jugado. Incluso yo ya lo hablé con él“, dijo el deté de la U.

Leandro Fernández está volviendo a ser el que era en la U

El adiestrador sentencia: “pero Lea está volviendo a ser el que era y lo vamos a necesitar. Él lo sabe. Y no tengo dudas que cuando le toque lo hará muy bien“.

Cabe recordar que Leandro Fernández viene ingresar desde la banca en los minutos finales contra Alianza Lima en la capital incaica. Jugó 2 minutos, mientras en la Supercopa frente a Colo Colo entró en los últimos 10′.

Fernández comenzó el año como titular tras su gran 2024. Fue bajando su nivel y un esguince de tobillo lo tuvo complicado desde la segunda mitad de junio del presente año y todo julio.

Ahí fue donde comenzaron a ganarse su opciones Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, considerando además el nuevo puesto, función y status de Lucas Assadi en el ataque de Universidad de Chile.

