Rodrigo Goldberg fue uno de los que se enteró sobre la hora de la lesión de Ignacio Tapia en la U para la edición 198 del Clásico Universitario. No hay mucha novedad en eso, pues el Polaco ya no es dirigente de Azul Azul y se desempeña como comentarista.

Pero la polémica estalló en Universidad de Chile por las declaraciones del DT, Gustavo Álvarez. El argentino aseguró que ese inconveniente fue inesperado. Y que hubo una falla importante en la comunicación interna. Aunque para Goldberg hubo varios puntos en este panorama.

“Eso es lo raro: tú Marcelo (Barticciotto), como jugador y entrenador, lo sabes. Ocultar una lesión es muy difícil. Si tú estás a media máquina se da cuenta el preparador físico y el entrenador. En la cancha. Al tiro preguntan qué le pasa. Eso primero”, introdujo en Cooperativa Deportes el exgerente deportivo de Azul Azul.

Prosiguió con su intervención. “Supongamos que es una lesión incipiente, que recién comienza. Digo ‘acá me hago el gil’. Pero inmediatamente el médico debe saber eso. Hay muchos que dicen que con un masaje y/o un anti inflamatorio te recuperas. Eso muchas veces queda entre los dos cuando hay conocimiento mutuo entre el doctor y el futbolista”, afirmó Goldberg.

Ignacio Tapia en acción durante la victoria de U. de Chile ante Unión La Calera. (Andres Pina/Photosport).

De su carrera de jugador hay vasto conocimiento respecto al manejo de los problemas físicos dentro de un plantel profesional. “Se le da una advertencia al técnico, que viene con una sobrecarga. ¿Pero que te desayunes en la mañana que hay un jugador que no tienes?”, fue la duda que no fue capaz de responderse el Polaco.

Goldberg anticipa que Ignacio Tapia tendrá consecuencias en la U: “El técnico pierde la confianza, es lo más grave”

Por cierto, el Polaco Goldberg también anticipó consecuencias más que factibles para Ignacio Tapia en el primer equipo de la U. “Lo que encuentro más grave es que el técnico pierde la confianza en el jugador”, aseguró el ingeniero comercial, siempre en su espacio de comentario en la radio Cooperativa

“Eso es mucho más grave. Siempre los técnicos dicen qué tipo de jugador les gusta y uno sabe que a veces se compra el paquete completito. Uno sabe a lo que va. Pero cuando ya no confías en el jugador y no le crees cuando te dice que no está bien”, repasó Goldberg.

Ignacio Tapia anotó un gol ante Colo Colo en 2023. Lo celebró así. (Felipe Zanca/Photosport).

Y añadió que “al momento de la decisión, te vas a preguntar ¿me estará diciendo la verdad? Y eso es grave. Cuando se rompe esa confianza es difícil. Es como los matrimonios”. Un ejemplo claro de que esa información no revelada por el zurdo defensor que llegó desde Huachipato podría redundar en que pierda opciones de sumar minutos.

Por estos días, el Romántico Viajero debe afinar detalles para disputar la 14° fecha del Campeonato Nacional 2024. El rival de turno será Ñublense en el Estadio Nacional el 26 de mayo a las 17:30 horas, según el horario de Chile continental.

Así va Universidad de Chile en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Universidad de Chile sigue como líder exclusivo en la tabla del Campeonato Nacional 2024 pese a haber perdido el invicto en la 13° fecha.

