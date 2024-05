Llamativa fue la ausencia de Ignacio Tapia en Universidad de Chile el clásico universitario. El jugador entrenó como titular toda la semana, pero a última hora quedó fuera de la citación y en su lugar entro David Retamal.

Consultado por este asunto, el entrenador Gustavo Álvarez destapó la olla. “Tapia arrastraba una molestia que me enteré al momento del partido. Tenemos que ser más cuidadosos con eso puertas adentro”, manifestó enojado el DT. “No importa quién no lo manifestó, pero me sorprendió y me molestó”, agregó.

Un asunto que también abordó Marcelo Díaz, evidenciando su malestar con su compañero de equipo por no haber sido lo suficientemente responsable con un tema delicado.

“Fue sorpresivo para nosotros, no sabíamos, pero es algo que ya hablamos en la interna y va a quedar ahí, como tienen que ser las grandes cosas”, comenzó señalando.

Chelo Díaz quedó enojado por dar ventaja ante la UC en el clásico

Díaz es enérgico en cuestionar a Tapia

Carepato Díaz confesó luego que “esto no puede pasar ni con Nacho ni conmigo, somos jugadores de fútbol, somos grandes y debemos respetarnos, cuidarnos personalmente”.

Volvió a contar que “lo que tengamos que decir será en la interna, no pasa nada”, aunque le costó morderse la lengua porque entiende que afectó la planificación de Álvarez.

“Al profe no le gusta improvisar, entrenamos toda la semana de una forma y tenemos que improvisar, a pesar de que Retamal lo hizo bastante bien”, señaló finalmente.