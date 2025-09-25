Desde el escandaloso partido de Universidad de Chile contra Independiente que la prensa de Argentina aprovecha cada error de la barra de los azules para armar un escándalo, por lo que ahora no dejaron pasar la oportunidad.

Fue tras el incendio en el banderazo de los hinchas azules en la ciudad de La Serena, como previa del decisivo choque ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que nuevamente pusieron sus ojos sobre los bullangueros.

Todo, por qué lo que parecía ser una fiesta a los pies de El Faro terminó casi en una tragedia, con un incendio de proporciones y enfrentamientos con carabineros.

Algo que en Argentina no desaprovecharon donde hicieron eco de inmediato de la situación, de manera de cargar la crítica nuevamente en contra de la U.

ver también El periodista Marcelo Díaz cuenta la verdad del hotelazo de U de Chile: ¿Qué pasó en La Serena?

¿Qué dijeron en Argentina del incendio en el banderazo de U de Chile?

Fue el medio argentino Olé quienes reaccionaron de inmediato al incendio, donde catalogaron como una verdadera tragedia los sucedido.

Publicidad

Publicidad

“Incidentes en el hotelazo de la Universidad de Chile: fuego y tensión”, titularon en sus notas y en las plataformas digitales.

“En la tradicional muestra de apoyo, los seguidores del equipo chileno fueron a la concentración antes del partido frente a Alianza Lima”, explicaron.

“Sin embargo, los hinchas tiraron pirotecnia y generaron incendios producto de los chispazos en la vegetación del lugar”, detallaron.

Publicidad

Publicidad

Revisa el video que compartieron en Argentina: