Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

“Fuego y tensión”: la prensa Argentina no olvida a U de Chile y se hace un festín por el incendio en La Serena

Los medios del otro lado de la Cordillera nuevamente se fueron en contra de los hinchas de la U, luego de un fallido banderazo por la Copa Sudamericana.

Por Cristián Fajardo C.

El hotelazo de la U fue mostrado hasta en Argentina por el incendio
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTEl hotelazo de la U fue mostrado hasta en Argentina por el incendio

Desde el escandaloso partido de Universidad de Chile contra Independiente que la prensa de Argentina aprovecha cada error de la barra de los azules para armar un escándalo, por lo que ahora no dejaron pasar la oportunidad.

Fue tras el incendio en el banderazo de los hinchas azules en la ciudad de La Serena, como previa del decisivo choque ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que nuevamente pusieron sus ojos sobre los bullangueros.

Todo, por qué lo que parecía ser una fiesta a los pies de El Faro terminó casi en una tragedia, con un incendio de proporciones y enfrentamientos con carabineros.

Algo que en Argentina no desaprovecharon donde hicieron eco de inmediato de la situación, de manera de cargar la crítica nuevamente en contra de la U.

El periodista Marcelo Díaz cuenta la verdad del hotelazo de U de Chile: ¿Qué pasó en La Serena?

ver también

El periodista Marcelo Díaz cuenta la verdad del hotelazo de U de Chile: ¿Qué pasó en La Serena?

¿Qué dijeron en Argentina del incendio en el banderazo de U de Chile?

Fue el medio argentino Olé quienes reaccionaron de inmediato al incendio, donde catalogaron como una verdadera tragedia los sucedido.

Publicidad

“Incidentes en el hotelazo de la Universidad de Chile: fuego y tensión”, titularon en sus notas y en las plataformas digitales.

“En la tradicional muestra de apoyo, los seguidores del equipo chileno fueron a la concentración antes del partido frente a Alianza Lima”, explicaron.

“Sin embargo, los hinchas tiraron pirotecnia y generaron incendios producto de los chispazos en la vegetación del lugar”, detallaron.

Publicidad

Revisa el video que compartieron en Argentina:

Tweet placeholder
Lee también
La sorpresiva frase sobre Assadi desde un posible rival de la U
U de Chile

La sorpresiva frase sobre Assadi desde un posible rival de la U

¡Cotillón mufa! Hacen la gran "UC 2011" en Copa Sudamericana 2025
Internacional

¡Cotillón mufa! Hacen la gran "UC 2011" en Copa Sudamericana 2025

Argentinos demuestran su rabia contra la U tras incendio
U de Chile

Argentinos demuestran su rabia contra la U tras incendio

¿Dónde y a qué hora ver U. de Chile vs. Alianza Lima?
U de Chile

¿Dónde y a qué hora ver U. de Chile vs. Alianza Lima?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo