Franco Calderón ilusiona y se pone presión en U. de Chile: "No he perdido ningún clásico"

Uno de los refuerzos más llamativos que ha sumado Universidad de Chile en el presente mercado de pases, se trata del defensor argentino Franco Calderón, quien llega desde Unión de Santa Fe.

Con el objetivo de ser el reemplazante del capitán Luis Casanova, además de conformar una nueva dupla de centrales con Matías Zaldivia, Calderón ilusiona en los hinchas azules.

Más con el registro que tiene jugando clásicos, que es una deuda que tiene el club a la hora de los choques ante Colo Colo, donde, tanto de visita como de local, lleva años sin un triunfo.

Por lo mismo, el defensor argentino llega como una pieza clave para la última línea, pero, además, se pone presión, al confirmar que nunca ha perdido en este tipo de duelos.

Clasiquero

Fue en conversación con Redgol que Calderón destacó el cómo se viven este tipo de partidos, además de lo que ya le dicen los hinchas azules cuando tenga que chocar ante los albos.

“Lo escuché, me lo dijo un nene, yo no he perdido ningún clásico. Pero es el día a día, partido a partido, pero cuando llega la semana de clásico se vive de diferente manera y no hay nada más lindo que ganar un clásico“, comentó el defensor.

En ese sentido, tiene confianza en su juego para ese tipo de partidos, que le ha servido para superar a importantes rivales en su carrera futbolística.

“Me considero fuerte en marca, fuerte en juego aéreo y acá estaremos para lo que necesiten”, precisó, el jugador que con Unión disputó seis partidos contra Colón, con un triunfo y cinco empates.

Pelea abajo

En la última temporada en Unión de Santa Fe se salvaron del descenso en las últimas fechas del fútbol argentino, donde su clásico rival terminó perdiendo la categoría.

Por lo mismo asegura que tiene experiencia de lo que ha venido pasando la U en el Campeonato Nacional: “Por lo que sabía estuvo bajo, pero con los chicos queremos sumar y pelear lo más alto con la U y ser campeón”.

“También me tocó eso, el plantel muy joven para destacar. No es fácil, es todo difícil, es todo en contra. De esas cosas se aprende, al encontrarse con estas situaciones ya sabe lo que pasa y cómo enfrentar las cosas”, finalizó.

Toda la actualidad del deporte chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.