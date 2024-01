La noche de Año Nuevo fue especial para el nuevo refuerzo de Universidad de Chile en el mercado de pases, Franco Calderón, porque a sus 25 años por primera vez pasó las fiestas sin su familia.

Todo por venir a jugar a Universidad de Chile, donde optó por venirse manejando desde El Chaco hasta Santiago, en un trayecto que lo hizo en tres días, con las paradas respectivas para el descanso.

En conversación con Redgol detalla lo que fue la travesía de recorrer Argentina, acompañado de su novia, Melina, con quien se dieron el beso y el abrazo de Año Nuevo en la ciudad de Mendoza.

Un recorrido que lo trajo hasta el Centro Deportivo Azul, donde alejado de su gran núcleo familiar, intentará ganarse un puesto en la defensa de la U, además que en el corazón de los hinchas.

La travesía

Fue el 30 de diciembre que comenzó el recorrido en su vehículo, donde fueron compartiendo un par de fotografías en las redes sociales, una en la ciudad de San Luis y luego un salud con fernet en Mendoza.

“No me quedó de otra, quería llegar para los exámenes médicos. Gracias a Dios me acompañó mi pareja, que se lo agradezco porque no es fácil”, comentó a Redgol.

– ¿Es difícil pasar las fiestas fuera de casa?

Es la primera fiesta que paso fuera de mi familia.

– ¿Fue una decisión complicada?

Todo es sacrificio, como le dije a mi vieja ‘me tengo que ir’.

-¿Cómo se lo tomó?

Mucho no le gustó, pero sabe que es mi trabajo. Un poco triste la pasé esa noche, pero sabemos que es así. Qué más lindo que me reciban los amigos y tener un año hermoso.

¿Manejó todo el recorrido?

Ella no sabe manejar, lo hice yo desde El Chaco, luego fuimos a Córdoba, hasta llegar a Mendoza. Ahí pasamos el 31 y luego a Chile.

¿Qué fue lo más difícil?

Las últimas horas, no conocía el camino. De Mendoza a Santiago fueron 7 horas hasta llegar aca.

