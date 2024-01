La U tiene varias caras nuevas para enfrentar la temporada 2024. Son seis, para ser más exactos, y una de ellas es la de Fabián Hormazábal. Eso sí, antes de oficializar su arribo al club hizo pasar susto con problemas en sus exámenes.

Para arribar a Universidad de Chile, el formado en O’Higgins tuvo que someterse a pruebas médicas y una de ellas no habría tenido el resultado esperado. Pero ahora él salió a aclarar todo para tranquilizar a los hinchas.

Una rotura de meniscos de la rodilla izquierda sufrida en 2018 fue lo que se informó en su momento, donde se detalló que el desgaste del cartílago es lo que generaba preocupación en el área médica del Chuncho.

“Tras superar sin problemas todos los chequeos médicos correspondientes, selló su vínculo contractual con el Romántico Viajero“, informaron los azules, mientras que el jugador reconoció que “físicamente me siento en uno de los mejores momentos de mi carrera“. Y ahora despejó todas las dudas.

El nuevo lateral derecho de la U dialogó con La Magia Azul, y al ser consultado por ese susto que le hizo pasar a los azules aprovechó para dejar en claro que está 100% listo para saltar a la cancha en la temporada que comenzará el fin de semana del 18 de febrero.

“Me limaron un poco el menisco”

“Me tengo que acostumbrar que salgan noticias que no son verdad”, disparó de entrada el carrilero oriundo de Machalí que también ha jugado por Curicó Unido y Deportes La Serena.

“Fue una lesión que tuve en 2018, donde me limaron un poco el menisco y eso apareció en la resonancia, por eso hubo ese rumor”, complementó Hormazábal antes de cerrar asegurando que todo eso ya es cosa del pasado.

“La operación fue en 2018 y he tenido una regularidad bastante buena después de la lesión, es algo que no me afecta“, explicó Fabián para cerrar.

Así las cosas, ahora a Fabián Hormazábal no le quedará más que demostrar en cancha que físicamente está en buenas condiciones, o muy buenas como él mismo ha reconocido, para así darle mayor seguridad a los hinchas.

¿Qué números dejó Fabián Hormazábal en 2023?

El lateral derecho jugó 35 partidos el 2023 con la camiseta de O’Higgins de Rancagua, entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile. En esa cantidad de duelos, fue titular en 32 y anotó un solo gol.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile jugará el sábado 20 de enero su primer amistoso de pretemporada, ante Unión Española en el Santa Laura. Tras eso, los azules jugarán la Copa de Verano Coquimbo 2024 donde chocará con Universidad Católica el sábado 27 y con los Piratas el martes 30, ambos duelos a disputarse en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

