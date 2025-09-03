La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) de Argentina decretó el primer castigo para los hinchas de Universidad de Chile, tras el escandalo del partido ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025.

Luego de los hechos de violencia en Avellaneda, la entidad decretó sanciones para los hinchas de los dos equipos, siendo la más relevante la que apunta a los seguidores azules.

“Los hinchas de Universidad de Chile en toda la provincia de Buenos Aires no podrán concurrir a ningún espectáculo deportivo, amistoso u oficial, hasta fines de 2027″, detallaron.

En ese sentido, desde Argentina explicaron qué estadios no podrían visitar los hinchas de la U si es que les toca jugar en ese país, donde podría haber un futuro rival en la Copa Sudamericana.

La U tendrá problemas en futuras visitas a Argentina. Foto: Fotobaires/Photosport

¿Qué estadios no pueden visitar los hinchas de U de Chile en Argentina?

Fue en ESPN donde entregaron detalles de lo que pasa con Universidad de Chile y el castigo en Argentina para que los hinchas no puedan acceder a los estadios, en la provincia de Buenos Aires.

“Una prohibición en estadios de provincia, por ejemplo, si se cruza con River Plate, que es ciudad autónoma de Buenos Aires no corre. También con Vélez, Boca Junios, San Lorenzo, que no entran en provincia. Luego Racing, Independiente, Estudiantes, Lanús, Banfield, entre otros, es provincia y no pueden ingresar”, precisan.

Esto podría incidir en esta misma Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que está la opción latente de que la U pueda seguir en el torneo internacional y enfrentar a Alianza Lima en los cuartos.

Pero el detalle sería que, en un hipotético buen resultado, los azules podrían chocar ante Lanús en semifinales (los argentinos chocan ante con Fluminense), donde los hinchas bullangueros no podrían estar.

