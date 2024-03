Una gran defensa ha realizado en los últimos días el técnico de Universidad de Chile, el argentino Gustavo Álvarez, por la figura de Lucas Assadi con las críticas por su juego en el torneo.

Fue en la conferencia del viernes cuando el entrenador se puso en frente de todos los críticos del volante, para asegurar que está en un proceso de crecimiento.

“Lo que observo de las críticas, que no puedo generalizar, pero sí digo algo: cuando las críticas no son producto de las expectativas y apoyo, sino que la exigencia, se convierte en presión. Y estamos hablando de un jugador muy joven. Ahí me quiero detener”, explicó.

“Estamos hablando de un jugador nacido en 2004. Muy joven. Tengo un hijo de esa edad. Y les pregunto a ustedes como padres: ¿a sus hijos los exigen o los apoyan y acompañan? Los apoyas y lo acompañas”, detalló.

Dardos al DT

Muchos no quedaron de acuerdo con las palabras utilizadas por Álvarez para dar apoyo al volante Assadi, que está en duda para el duelo ante Deportes Copiapó, por lo que le exigen más al entrenador.

Uno de ellos fue Pablo Flamm, en De Fútbol se Habla Así de DSports, quien llamó a hacer un análisis del jugador como le corresponde y sin defensas de papá: “Me parece que los argumentos que entrega para la situación de Assadi es muy válido, pero me permito discrepar de ese discurso de ‘no, todavía es joven‘”.

“A los 18 años eres adulto y responsable. Si abrazaste a esta profesión, con las condiciones que tiene Assadi, porque las tiene, es el momento de dar el salto de calidad. ¡Hasta cuando excesivo apapacho!“, reclamó.

El periodista destaca que esto se está transformando en un círculo vicioso en la mayoría de los jóvenes del fútbol chileno: “Hablamos de la actitud de Damián Pizarro, Clemente Montes y Gonzalo Tapia no terminan de afincarse y podemos seguir nombrando”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.