Gustavo Álvarez reveló que esperará a Lucas Assadi hasta último minuto en Universidad de Chile, que este lunes visita a Deportes Copiapó por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024. El delantero azul presenta un golpe, pero el DT confía en que se recuperará para llegar al duelo.

Y el joven atacante fue tema en la rueda de prensa de este viernes. Al DT le consultaron por las críticas al hábil jugador y la respuesta fue una brutal defensa paterna.

“Lo que observo de las críticas, que no puedo generalizar, pero sí digo algo: cuando las críticas no son producto de las expectativas y apoyo, sino que la exigencia, se convierte en presión. Y estamos hablando de un jugador muy joven. Ahí me quiero detener”, dijo Álvarez.

El DT de la U agregó que “la mayor parte de mi carrera fue como formador, en divisiones menores, después jefe técnico. Conozco la evolución y formación de los jugadores. Estamos hablando de un jugador nacido en 2004. Muy joven. Tengo un hijo de esa edad. Y les pregunto a ustedes como padres: ¿a sus hijos los exigen o los apoyan y acompañan? Los apoyas y lo acompañas”.

Injusticia de la U y el fútbol chileno con Lucas Assadi

“Yo no siento que con Lucas hagan eso. A Lucas se le exige lo que tiene que ser, pero no cómo ni se le acompaña. Se le critica por veintipico de minutos contra Audax, y después vino la lesión. Tuvo el coraje y valentía de querer seguir jugando, y nació el 2004”, complementó.

Añade que “estos jugadores menores de 25 años, que atravesaron la pandemia, tienen un retraso madurativo. No es normal lo que les sucedió con año y medio sin jugar o dos años sin entrenar casi”.

Incluso, Álvarez fue más allá y ejemplificó con ejemplos a nivel mundial, argumentando que toda la generación de Assadi evoluciona más lento producto de las complicaciones que generó la pandemia en su formación como futbolistas.

“Si pregunto cuántos jugadores 2004 destacados en el mundo hay… Alejandro Garnacho en Manchester United, Victor Hugo en Flamengo, y no hay mucho más. Lucas es el cuarto en categoría 2004, en ligas de buen nivel, en equipos grandes, importantes, que tiene más partidos en su carrera, por debajo de los que nombre que mencioné y Sávio, que tiene dos partidos más que Lucas, y es el puntero del Girona. Entonces, no es normal que los jugadores 2004 se destaquen tempranamente. Ahora apareció Valentín Barco, pero me sobran los dedos de la otra mano para contar”, profundizó Álvarez.

Continuó su análisis: “Lucas es un jugador que se tiene que completar producto de su juventud, todos tienen algo por mejorar, pero se le viene exigiendo desde los 17 años. Él debuta contra San Luis el 2021 en Copa Chile, y a partir de ahí juega 71 partidos en Primera División. Y se le exige que sea el 10, el líder futbolístico de la U y hasta de la selección nacional. Él es tan bueno, que genera una tremenda expectativa, pero eso es injusto transformarlo en exigencia”.

Gustavo Álvarez sentencia que “Assadi es un mediapunta que se puede transformar en enganche. Lucas siente la terminación de la jugada y el gol. El armado de la jugada lo puede mejorar, pero no es un enganche nato. Este tipo de jugadores, que son grandes proyectos, es un error que tomen la bandera del equipo, debería ser al revés. Él necesita una Universidad de Chile que juegue muy bien para poder desarrollarse y crecer, potenciando sus virtudes y disimulando sus defectos mientras los corrige”.

