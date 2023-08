La U sufrió una dura goleada de 5-2 en contra ante O’Higgins por la fecha 20 del Campeonato Nacional 2023, y con eso la familia azul sufre. Es el caso de Roberto Reynero, quien lamenta la peligrosa mala racha de los azules.

En diálogo con RedGol, el histórico capitán de Universidad de Chile en el descenso de 1989 se la sufre toda porque el equipo de Mauricio Pellegrino no muestra “nada, ni chispazos. Nada ni de Mateos, ni Fernández”.

“Les falta creerse el cuento de que juegan en la U”

Reynero cree que a los futbolistas azules les “falta credibilidad, pero de creerse el cuento de que están jugando en la U“.

Roberto Reynero encuentra insólito que con “dos o tres centros y goles, pero libre los jugadores de O’Higgins, cabecearon libres, entonces no podemos tener un equipo así“.

Al ser consultado sobre si está enojado, Reynero no duda. “Sí, pero lógico, no podemos perder y aparte que no es habitual jugar sin público“, dispara.

Después de eso lamenta que hoy “no es como lo hacíamos nosotros antiguamente, que donde estuviésemos se jugaba a estadio lleno y perdemos esa localía, sin público parece partido de entrenamiento“.

“Con la gente que hay dirigiendo a la Universidad de Chile, no creo que hoy estén pensando en cambiar al técnico. Lamentablemente, pienso yo, que ya van a morir con las botas puestas el presidente y va a terminar el año con el mismo técnico”, agregó.

Para cerrar, opinó del partido de Cristóbal Campos. “Bueno, yo creo que es lo que tenemos y a esta altura ya no podemos ni decir qué opinamos porque lo que pasa que él tiene que saber salir a acortar los centros por último pero dos o tres cabezazos en el área chica o sea de qué estamos hablando”, concluyó.