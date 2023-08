Universidad de Chile va en caída libre después de alcanzar la punta. El Chuncho fue goleado feo por O’Higgins y sentencia cuatro derrotas en línea, sembrando el temor en el pueblo azul con el recuerdo fresco de las temporadas pasadas peleando por no descender.

En Radio Pauta, Coke Hevia perdió la paciencia y deja botando que el proceso de Mauricio Pellegrino como DT de la U no da para más. Y su continuidad hasta ahora se explica sólo porque la Azul Azul no tiene plata para pagar su despido.

“Es irónico, porque técnicos como Pellegrino están sobre la media de los futbolistas, entonces pagas dinerales y no tienes como echarlos cuando las cosas no salen. Ayer hasta Casanova jugó mal”, dijo el rostro de Pauta de Juego.

Agrega que “lo de ayer fue tristísimo. El partido dejó de ser una ordinariez en el minuto 60’. Ni los sábados en mi liga veo un partido así: más que ordinario. Todo lo resume el cambio de frente de Yonathan Andía. Un partido indecente que se abre con el gol de O’Higgins y la defensa de la U era un cumpleaños, los laterales y los centrales. Y después empiezan a caer las estocadas”.

“En el camino, como el DT es tomador de decisiones, Osorio juega de extremo derecho no más. Llega encara y pum, la clava. Entonces no lo pongas más en otro lado, o no lo pongas”, complementó.

El consejo para traer técnicos

Respecto al tema del DT, Hevia da un consejo a los clubes: “es momento que los gerentes deportivos, y tendrán que pedir ayuda a la gente de finanzas, pero cuando tú traes técnicos del nivel de Ariel Holan, de Gustavo Quinteros o Mauricio Pellegrino, antes los técnicos eran un poco más pudorosos, pero hoy respetan sus contratos, lo que me parece bien también… pero vas a tener que ponerles 165 cláusulas, o traer técnicos más aterrizados en plata”, manifestó.

Sentencia: “si pierdes cuatro partidos seguidos tienes una cláusula en la que te pago el 20% de la recisión de contrato. Si chocas con copete, lo mismo. Si te echan cinco partidos, lo mismo. En el fútbol de los 90 los tres equipos grandes se hubieran quedado sin DT antes de junio. O la Católica y Colo Colo, y la U ahora”.