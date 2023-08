Universidad de Chile se cae y no encuentra la forma de pararse. Los azules perdieron 2-5 contra O’Higgins por la fecha 20 del Campeonato Nacional y los fantasmas de temporadas peleando por no descender se vuelve a aparecer en el CDA. La U timbra una racha de cuatro caídas en línea, incluido el entonces colista Magallanes.

Uno de tantos que puso el grito en el cielo fue Héctor Tito Awad, el periodista nacional reconocido como fanático del Chuncho. En conversación con BolaVip Chile, cree que Mauricio Pellegrino debe renunciar.

“Es un equipo sin alma. Cuando dije que Carla Guerrero debiera dar una charla a este plantel, con lo visto me lo ratifican. Jugamos contra un equipo que venía de cuatro fechas sin ganar, estábamos de local con un O’Higgins que no vino a jugar si no a buscar el empate, y el señor Pellegrino que no hizo ningún cambio para el segundo tiempo, O sea, ¿quedó contento con lo que hizo el equipo en la primera fracción?”, dijo Awad.

Don Tito agrega que “si yo fuera Pellegrino pongo el cargo a disposición, a menos que la dirigencia lo deje. No voy a cambiar mi postura en relación a que no debemos seguir haciendo las cagadas que hicimos en los cuatro años anteriores, pero Pellegrino no tiene ascendencia sobre los jugadores y eso es grave. No sabe hacer jugar a los futbolistas, ellos están sin confianza y jugando en puestos equivocados”.

El rostro azul de Show de Goles expone que “esto es una vergüenza. Que venga O’Higgins y nos haga cinco goles dándose cuenta que atacando un poquito ganarían. La gente criticó la línea de tres y mira las cagadas que quedan con cuatro”.

Por último fue muy crítico con el equipo y Azul Azul: “los jugadores se cagaron todos. Dicen que la camiseta de la pesa, pero si eso ha sido toda la vida. La directiva elige mal y no traen patrones para cada una de las zonas. Tuvieron oportunidades de traer jugadores libres y no los trajeron. Algo hay del porqué los jugadores arrugan. Además, nadie ve lo que trabaja Pellegrino, entonces resulta difícil analizar y criticar. Analizar a la U por lo que muestra en cancha es penoso”.