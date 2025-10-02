Manuel “Caté” Ibarra supo dejar su huella en Universidad de Chile entre 2004 y 2005. El ex lateral fue parte del título azul en el Apertura 2004 y por lo mismo se ganó el cariño de los hinchas tras estar por dos años en el club.

Ahora, con 47 años en el cuerpo, Ibarra dio un vuelco notable en su vida para dedicarse al boxeo. Es más, este sábado 4 de octubre enfrentará al influencer José Arce en la cúpula del Parque O’Higgins.

Para esta pelea ex azul se tuvo que someter a una estricta dieta y plan de ejercicios para lograr el peso permitido en la categoría súper welter. Y ojo, que lo tuvo que hacer sacrificando uno de los grandes placeres que tiene el pueblo chileno: el pan.

El ex Universidad de Chile que cambió el fútbol por el boxeo

En charla con LUN el ex lateral afirmó que “en tres semanas tuve que bajar desde los 73 kilos a los 69, aunque ahora estoy en los 68,9. Es la cantidad con la que me presentaré a la ceremonia de pesaje, este viernes a las 12 horas en la Plaza de Armas”.

Manuel Ibarra sorprendió con un notable cambio físico para enfocarse en el boxeo. | Foto: Archivo.

“El proceso para bajar de peso ha sido arduo porque eran 73 kilos de masa muscular. Tenía muy poca grasa, gracias a los entrenamientos que hago desde hace tiempo, pero ahora tuve que quemar musculatura”, agregó.

En ese sentido Ibarra sostuvo que “mucha gente me dice que estoy flaco, porque se nota mucho. El problema es que si no cumplo con el peso la pelea no se hace. Y ahí habría que hacer lo que se llama rectificación. Ahí te tienes que deshidratar como loco”.

“Como entreno harto, me comía ocho marraquetas diarias. Igual los amigos me molestan harto porque cada vez que paso a un servicentro me sirvo un café y dos marraquetas, y luego sigo trabajando, pero ahora no puedo comer ninguna, porque estoy nervioso de no poder llegar al peso y fallar delante del público”, concluyó.