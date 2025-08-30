La vida de los futbolistas suele ser muy corta y tras el retiro, incluso hay tiempo para incursionar en otros deportes. Es lo que parece pensar un campeón con U. de Chile, quien hará su estreno como boxeador.

Luego de colgar los botines, hay de todo tipo. Están los que siguen ligados al fútbol como entrenadores o directivos, los que se alejan totalmente y se dedican a otros negocios. Luego, está el caso de un histórico azul que se subirá al cuadrilátero.

El campeón con U. de Chile que boxeará

Manuel Ibarra tuvo un recordado paso por Universidad de Chile, club con el que incluso fue campeón en el Apertura 2004 como uno de sus buenos valores. Hasta el día de hoy es reconocido por los hinchas e incluso, juega por el equipo de históricos del Romántico Viajero.

A los 48 años, Caté mantiene un físico privilegiado debido a que nunca dejó de lado el gimnasio y el entrenamiento tras su retiro. Por esta razón, fue contactado por una productora para subir al ring el próximo 4 de octubre en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins.

“Siempre practiqué boxeo en paralelo al fútbol, desde que llegué a Santiago desde Graneros, a jugar en el Chaguito Morning. Tenía 17 años y me metí a entrenar en la Federación de Boxeo, pero fue de manera intermitente. Y cuando me retiré del fútbol, en 2009, seguí haciendo los trabajos funcionales y anaeróbicos del boxeo“, indicó Ibarra a LUN.

El rival de Caté Ibarra será José Arce, pugilista de 25 años y 1,73 m de estatura, en la categoría súper welter. El ex lateral mide 1,66 m y pesa 72 kilos, pero tendrá que bajar a 69 kilos para poder combatir. La pelea si bien es amateur, contará con todas las características profesionales. Hasta público, ya que será preliminar a la disputa del título súper welter de Chile entre Rodrigo Sepúlveda y Sebastián Fontanilla.

Ibarra entrena para subir el ring. Imagen: @cateibarra

“Nunca me han noqueado. Solo tengo tres fracturas en la nariz, pero luego te sale como un callito y se pone más firme. Yo he noqueado como a dos rivales. Cuatro veces a la semana entreno, entre lunes y jueves, durante una hora y media, a partir de las 20 horas, luego de mi trabajo. Dirijo entrenamientos funcionales y de fútbol. Además juego en la corporación de la U”, detalló Ibarra.

Si bien no descarta dedicarse al boxeo de forma profesional, le dejó un desafío al único chileno en jugar en la NFL. “El otro día escuchaba decir a Sammis Reyes que le gustaría pelear con Ibai Llanos, el youtuber español, pero creo que Sammis primero debería pelear unos rounds conmigo”, cerró Manuel “Caté” Ibarra.

