Emmanuel Ojeda no le tiene susto a Vidal para el Superclásico: "Estamos para cualquier rival"

Universidad de Chile sumó su segunda victoria consecutiva en el Campeonato Nacional y se ilusiona de cara al Superclásico 195. Los azules visitan el Estadio Monumental una vez más con la ilusión de cortar la racha negativa frente a Colo Colo y ya palpitan lo que será un duelo trascendental.

Luego del triunfo frente a Deportes Copiapó, Emmanuel Ojeda habló con Radio Cooperativa y se refirió a lo que será la visita al Monumental. El mediocampista fue consultado sobre Arturo Vidal, un condimento más del esperado partido, pero aseguró que no le dan importancia a su presencia.

“Es el partido más importante de la liga chilena. Si juega o no juega (Vidal), no importa, estamos para enfrentarnos frente a cualquier rival. Es lo mismo para nosotros si él está o no está, tenemos la calidad de jugadores para enfrentar a cualquiera”, contó el volante de la U.

En el Cacique, todo apunta a que Vidal se perderá el enfrentamiento contra Sportivo Trinidense para privilegiar el Superclásico del domingo. El volante no se quiere apurar luego de complicaciones físicas, pero apunta a decir presente en el Monumental.

Esté Vidal o no en la otra vereda, las ilusiones de la U con poder lograr un triunfo ante Colo Colo están encendidas. Gustavo Álvarez, técnico azul, manifestó este lunes que “es un Superclásico y lo miramos con tranquilidad y confianza. Las rachas están para romperse”.

