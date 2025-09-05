Es tendencia:
¡Calma la angustia! La otra alegría que recibe la U de Chile tras resolución de la Conmebol

Los azules aseguran un importante premio al confirmarse su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por Andrea Petersen

Tras semanas de incertidumbre, este jueves la Conmebol reveló la resolución tras la suspensión del partido entre Universidad de Chile e Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamérica en donde ocurrieron graves incidentes que terminaron con más de un veintenar de heridos y más de 100 detenidos.

Luego de la barbarie de Avellaneda, se determinó que el equipo chileno clasifica a cuartos de final de la competencia internacional en donde enfrentarán a Alianza Lima. A pesar de esta buena noticia, los azules recibieron una fuerte sanción económica.

La multa impuesta es de un monto de 270 mil dólares (261 millones en pesos chilenos), a lo que se suma el dinero que se perderá al disputar los próximos siete duelos de local y siete partidos de visita sin público.

La plata que se asegura la U tras clasificar en Sudamericana

La competencia internacional otorga distintos montos a los que equipos que logran clasificar a distintas etapas.

Por ejemplo, cada uno de los clubes recibe $225 mil dólares ($217 millones en pesos chilenos) en la primera fase como monto base, ya que por cada victoria como visitante esta cifra se incremente a 250 mil dólares ($241 millones en pesos chilenos).

Al sellar su clasificación a cuartos de final, la U se asegura un importante premio de 700.000 dólares ($673 millones) y si clasifica a semifinales se llevarán 800 mil dólares ($771 millones de pesos chilenos) más.

Para la esperada final, el subcampeón asegura un monto de 2 millones de dólares ($1.923 en pesos chilenos), mientras que el campeón se llevará un impresionante monto de 6,5 millones de dólares, lo que se traduce en 6.250 millones en moneda chilena.

