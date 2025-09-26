Es tendencia:
Copa sudamericana

El contundente comentario de Nico Peric sobre la clasificación de la U: “No es sorpresa”

El ex portero y ahora comentarista de ESPN recalcó que el equipo de Gustavo Álvarez está para hacer historia.

Por Felipe Pavez Farías

La U superó a Alianza Lima y ahora se mide ante Lanús en semifinales
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTLa U superó a Alianza Lima y ahora se mide ante Lanús en semifinales

Universidad de Chile se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. El elenco dirigido por Gustavo Álvarez superó por 2-1 a Alianza Lima y ahora es firme candidato al título. 

Con anotaciones de Lucas Assadi y Javier Altamirano, el Romántico Viajero vuelve a unas semifinales tras 14 años. Lo que llena de ilusión a los hinchas del Bulla.  

El contundente elogio de Conmebol a figura de la U en Sudamericana: “Lo mejor de…”

Sin embargo, Álvarez llamó a la cautela y reconoció que hubo pasajes donde perdió el control del partido. Por lo que recalcó que aún deben seguir trabajando para llegar de la mejor forma a la llave contra Lanús. 

Nico Peric respalda a la U

Pero más allá de los últimos minutos de sufrimiento, el triunfo de los azules nunca estuvo en peligro. Así lo enfatizó Nicolás Peric quien fue lapidario con el gran poderío que tiene el plantel del Romántico Viajero. 

U de Chile puede sumar una segunda baja contra La Serena: “Se tiene que hacer estudios”

No es sorpresa lo de la U”, expresó de entrada en el programa Equipo F de ESPN. “Si quedaba eliminado si era sorpresa”, agregó dejando en claro que en esta revancha los azules pasaron por encima de los “íntimos”.

Pero tras ello, recalcó que la falta de olfato goleador sobre el cierre le pudo costar caro. “El partido lo tuvo absolutamente controlado, pero hubo exceso de confianza y que al final se le complicó”, advirtió. 

Publicidad

Incluso dejó abierto el reclamo a la dirigencia de Azul Azul ya que mandó el mensaje de que “a la U le falta un 9 de jerarquía”. En especial por el bajo nivel de Lucas Di Yorio y Leandro Fernández que fallaron varios ocasiones en el cierre. 

