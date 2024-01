La Copa Verano Coquimbo 2024 es el evento que esperan los hinchas de Universidad de Chile, Universidad Católica y Coquimbo Unido para ver a sus equipos antes de que comience la temporada. Y, ahora, los fanáticos de los tres conjuntos ya pueden comprar entradas para los partidos.

Los boletos para los duelos entre Coquimbo vs la UC (miércoles 24 de enero), la U vs la UC (sábado 27 de enero) y Coquimbo vs la U (martes 30 de enero) ya están disponibles a través de Ticketplus. Eso sí, no se pusieron a la venta todos tickets. Por ahora, están a disposición en un 20% por sector.

¿Por qué? La organización está esperando la palabra de la Delegación Presidencial de Coquimbo para saber el aforo completo de los tres partidos que se jugarán en el Francisco Sánchez Rumoroso. Para la calma de los hinchas, saldrán más entradas luego de que los primeros tickets a la venta se agoten, aunque todavía no se define cuándo estarán disponibles ni cuántas.

Los precios para ver a la U, la UC y Coquimbo en la Copa Verano 2024

Para el duelo del 24 de enero entre Coquimbo y la UC, las entradas para las galerías costarán 8 mil pesos, para Andes 12 mil y para Pacífico 16 mil. Galería Norte y Andes Norte serán para los hinchas locales, mientras que Galería Sur y Andes Sur para los cruzados. Pacífico será para público mixto.

Luego, para el clásico universitario entre la U y la UC (sábado 27), las galerías tendrán un precio de 8 mil pesos, Andes de 15 mil y Pacífico de 20 mil. Galería Sur y Andes Sur recibirá a los hinchas azules, mientras que Galería Norte y Andes Norte a los cruzados. Pacífico será mixto.

El último duelo será entre Coquimbo y la U (martes 30). Las entradas para las galerías costarán 8 mil pesos, para Andes 12 mil y para Pacífico 16 mil. Galería Norte y Andes Norte serán para los fanáticos coquimbanos, mientras que Galería Sur y Andes Sur para los azules. Pacífico recibirá a hinchas de ambos clubes.

Todos los encuentros se disputarán a las 20:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Por ahora, sólo están disponibles un 20% de las entradas para cada sector, pero el número aumentará cuando la Delegación Presidencial de Coquimbo confirme el aforo autorizado para la Copa Verano 2024.

