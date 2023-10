El mal momento que vive la selección chilena en las eliminatorias, ha llamado la atención en Sudamérica, donde buscan respuestas a lo que pasa con el modelo del fútbol nacional que ha hecho que el producto baje en su calidad y la competencia.

Uno de los que habló sobre la situación que pasa con el deporte en Chile fue Claudio Borghi, quien repasó serios problemas que pasan con las inferiores desde la llegada de las sociedades anónimas y que han repercutido en este momento.

El ex entrenador de la Roja, Colo Colo y otros, también enfatiza que ve pocas chances de que esto cambie en un corto tiempo en el país, pero que no avanza de buena forma.

Un claro ejemplo de esto, para dar a conocer cómo funciona, lo hizo con Universidad de Chile, donde, hasta ahora, no se ha podido conocer los verdaderos dueños del club.

Los azules son parte de un problema sin solución

Para el entrenador el caso de Universidad de Chile sirve para explicar en palabras simples lo que sucede en el fútbol nacional, donde nadie sabe en verdad quién opera en el club.

“Uno de los más grandes, que es la U, que representa a una universidad muy prestigiosa, no podemos saber quién es el dueño. No porque no queramos: es porque está escondido el dueño o los dueños. Entonces ponen un gerente deportivo, que se hace responsable de todo lo que suceda. Eso sí se quiere cambiar, pero es largo y difícil que suceda”, comenzó explicando en radio Continental de Argentina.

Algo que repercute en el trabajo, por ejemplo, de los entrenadores, donde los mismos se van dando vuelta por los equipos.

“No creo que cambie el sistema de sociedades anónimas. La dificultad. Muchos técnicos pertenecen a grupos empresariales y van de un club a otro con mucha facilidad. Y otros, con más capacidades, se quedan sin trabajo. Eso sí se quiere regular, pero es casi imposible”, explicó.

Los problemas del fútbol chileno

Para Borghi el modelo de las sociedades anónimas no está funcionando, porque no buscan un proyecto a futuro en lo deportivo que les pueda beneficiar en importantes logros.

“A partir de las S.A., los clubes están invirtiendo muy poco en lo que son las divisiones inferiores. Termina el campeonato de inferiores y por tres meses los jugadores no juegan, los técnicos son echados del puesto y se recontratan en enero o febrero”, detalló.

Por eso asegura que muchos jugadores se van perdiendo, sin ritmo de competencia y, lo peor, que los que logran salir no dan en capacidades y son suplentes en otras ligas.

“No tienen la competencia ni el ritmo adecuado. La preparación es mínima, muy escasa, no surgen por la preparación del club. No se puede comparar con Argentina. Tienen una calidad de jugadores envidiables. En Chile no sucede eso. Están los mejores, pero tampoco están en competencias maravillosas. Muchos son suplentes en sus clubes europeos. Ahí está la dificultad para conseguir jugadores con jerarquía”, enfatizó.

No hay oportunidades y se cierran las puertas

Para el comentarista deportivo el modelo no deja que jugadores jóvenes con condiciones brillen, pensando en un proyecto a largo plazo, donde los clubes sólo rentan el momento y nada más.

“Hablé con el presidente de un club con el que tengo cierto grado de confianza, pues conocía a un jugador de inferiores, muy humilde, con muchas condiciones, de 12 años. Le dije que era pobre, que había que ayudarlo y me dijo ‘para qué voy a invertir en un chico de 12 años, si yo estaré 2 o 3 años en el club'”, reveló.

“Entiendo que quieran hacer negocio, pero no compran un club, compran una historia, un sentimiento y una pasión de la gente. No concuerda con la actividad a la que estamos acostumbrados”, cerró.

¿Desde cuándo están las sociedades anónimas en el fútbol chileno?

Desde el año 2005 los clubes deportivos del fútbol chileno fueron pasando, en su gran mayoría, al sistema de sociedades anónimas, siendo una de las primeras Blanco y Negro en Colo Colo.

