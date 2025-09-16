Casi un mes ha pasado de la barbarie de Avellaneda ocurrida entre los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, sin embargo, parece ser que sigue habiendo repercusiones.

Esto porque hace menos de una semana se había anunciado el regreso a Chile de la banda argentina, Seattle Supersonics, grupo que se presenta como “El homenaje N°1 del mundo a Nirvana”. En específico, los trasandinos tocarían en tres ciudades; Quilpué, Talcahuano y Santiago, sin embargo, apenas seis después de su anuncio se informó la cancelación de estos shows.

Si bien la productora a cargo de la gira por Chile anunció solo la “suspensión” por “motivos de fuerza mayor”, la propia banda ahora entregó mayores detalles de esta acusando de “violencia xenofóbica” tras los hechos ocurridos entre las hinchadas de Independiente y la U.

Banda argentina cancela shows tras incidentes de Avellaneda

En una publicación subida a redes sociales de la propia banda tributo, informaron las razones que llevaron a la cancelación de la gira Chile 2025, señalando: “Los motivos de la cancelación de los shows en Chile (…) hemos recibido amenazas anónimas tanto nosotros como parte de la producción local, amenazas de muerte y de boicoteo, por el solo motivo de ser argentinos, a propósito de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada U. de Chile y la hinchada local en el mes de agosto”.

Junto con repudiar los hechos ocurridos en Avellaneda aseguraron que “desestimamos las amenazas, por nuestra lejanía total con el conflicto en ese evento deportivo”, pero agregaron que: “algunas personas de la producción recibieron amenazas con fotos y nombres de familiares directos, lo que incrementó de parte de ellos la preocupación y luego de evaluarlo llegaron a la conclusión de que nadie en Chile podría asegurar tanto nuestra seguridad como así también de otras personas involucradas en los eventos. Solo por ser argentinos”.

Finalmente, la banda cerró su declaración con la siguiente reflexión: “Ya ganaremos los buenos, esta vez ganaron los malos… repudiamos todo tipo de violencia. Aguante Nirvana!”.

