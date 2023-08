Una polémica visita tuvo Universidad de Chile en el encuentro ante Curicó Unido por el Campeonato Nacional, porque no pasó desapercibida la presencia de Cristián Aubert en el estadio Santa Laura.

El ex presidente de Azul Azul observó la igualdad del equipo de Mauricio Pellegrino en medio de los rumores de su regreso a la concesionaria, algo que, el periodista Fernando Tapia, asegura que no le extraña para nada.

“Atornillar al revés”

Fue en el programa Pauta de Juego, donde el responsable del reportaje “El cartel del gol” de Informe Especial, quien reveló detalles del manejo de los clubes del fútbol chileno, entregó nuevos antecedentes de la figura de Aubert en la U, cuando fue presidente.

“Es increíble, pero tiene mucha lógica. Aubert, que fue presidente de Azul Azul y trabajó por años en la concesionaria que dirige Universidad de Chile, llega primero bajo alero de Yuraszeck, aunque estaba desde antes, pero lo incorpora a Azul Azul y después con un rol importante como gerente deportivo y luego presidente del club, donde fue fundamental para la llegada de Sartor. El contrato se hacía efectivo sólo si Aubert era presidente de Azul Azul”, detalló Tapia.

En ese sentido, revela una situación que pasó en las entrevistas de su reportaje, en especial con Rodrigo Goldberg, quien fue ex jugador y ex director deportivo de Universidad de Chile, quien aseguró que Aubert fue clave en decisiones que dieron paso a la caída deportiva del club.

“Cristián Aubert atornilló al revés. Siendo él gerente deportivo y Sergio Vargas. Le llamó mucho la atención que varias decisiones que querían impulsar se filtraban a la prensa o las echaba abajo Aubert. En la declaración que me hace, me dijo el Polaco que Aubert atornilló al revés, cuando todavía Heller estaba por vender. Provocó una crisis deportiva”, enfatizó.

Buscan una cara

Para Fernando Tapia, esta puede, además, ser una solución para Azul Azul, donde sus dirigentes no ponen la cara al lamentable momento deportivo.

“No me llama la atención que Aubert, que es corresponsable del momento de la U, pueda volver. Además, por último, Aubert puede dar la cara, porque el presidente sigue ausente. Clark no fue al estadio, Pérez tampoco fue. Imagina fuera con público, no se atreven a ir ahora. Están evitando a los medios de comunicación como voceros oficiales. Imagina si fuera con público. Están desaparecidos. La dirigencia de la U está desaparecida”, precisó.

Algo que también puede servir para buscar la verdad tras los dueños de Universidad de Chile, porque Aubert fue clave en la venta de la parte de Carlos Heller.

“Que ahora exista el rumor que pueda volver Aubert no me sorprende para nada, porque la administración de Sartor, que es un fracaso dentro y fuera de la cancha, mucha responsabilidad tiene que ver con Aubert. Maneja mucha información de cómo fue esa compra de Sartor a Heller, de los que están atrás, en definitiva, los verdaderos dueños, que es la gran duda”, finalizó.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Tras obtener un agónico empate ante Curicó Unido en la fecha 21, ahora Universidad de Chile se mentaliza en otro desafío. Este viernes 25 de agosto, desde las 18:00 horas, abrirá la jornada 22 del Campeonato Nacional 2023 visitando a Unión La Calera.

¿Cómo va la U en la tabla?

Después de igualar con Curicó, Universidad de Chile se instaló en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 30 puntos. Así, pelea el último cupo a copas internacionales con Unión Española, séptima con las mismas 30 unidades.