Cristián Aubert fue un espectador de lujo en el agónico empate de 1-1 que Universidad de Chile rescató ante Curicó Unido. Lo de lujo no es para enaltecer su imagen, sino que para exponer que se paseó como Pedro por su casa en un duelo donde los azules no podían recibir hinchas en Santa Laura. ¿Vuelve a la U?

El Romántivo Viajero logró igualar al último minuto ante los Torteros por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2023, y en las gradas miraba atento el expresidente de Azul Azul junto a sus hijos. Así, avisan que prepara su regreso al club.

“Hay conversaciones para que Cristián Aubert vuelva a la U”

El periodista Patricio Muñoz utilizó su espacio en Al Aire Libre de Radio Cooperativa para dar luces de lo que podría ser el retorno de Aubert, que se fue en 2022 del club tras el arribo de Sartor, al Centro Deportivo Azul.

“Vamos a marcar solo un dato, vieron en el estadio a Cristián Aubert, me dice gente de la U que estaba ahí, y entiendo que hay alguna posibilidad de que él vuelva a jugar algún rol en Universidad de Chile en el futuro próximo“, disparó.

Tras eso, Muñoz explica que “hay conversaciones para que eso pase, no está garantizado, curiosamente estaba él en el estadio, no vi a Michael Clark, que me parece que no estaba”.

Maximiliano Videla, reportero de Cooperativa presente en la cancha de Independencia, complementó la información entregada por Muñoz.

“Sí, no estaba, no vino Michael Clark en esta jornada a Santa Laura, pero sí estaba Cristian Aubert, y tenemos la misma información es muy probable que vuelva a jugar algún rol a Universidad de Chile en el futuro próximo”, cerró.

Lo último que se supo de Aubert fue gracias a “El Cartel del Gol”. El reportaje de Informe Especial de TVN lo situó junto a José María Buljubasich en chat de La Serena con Felicevich.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Tras obtener un agónico empate ante Curicó Unido en la fecha 21, ahora Universidad de Chile se mentaliza en otro desafío. Este viernes 25 de agosto, desde las 18:00 horas, abrirá la jornada 22 del Campeonato Nacional 2023 visitando a Unión La Calera.

¿Cómo va la U en la tabla?

Después de igualar con Curicó, Universidad de Chile se instaló en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 30 puntos. Así, pelea el último cupo a copas internacionales con Unión Española, séptima con las mismas 30 unidades.