Fue una de las grandes figuras que tuvo Universidad de Chile hace solo unos años. De hecho, cada vez que se lo recuerda hay una frase que lo acompañaba: “Dios perdona, Olivera no”.

Se trata de Juan Manuel Olivera, un recordado jugador que estuvo en nuestro país para vestirse de azul en el 2005, y luego entre 2009 a 2010. De hecho, anotó el gol del título del Apertura 2009 ante Unión Española.

Tras su retiro, Palote comenzó una carrera como técnico primero en un grande de Uruguay como Peñarol, pero dando un salto a la primera división como tal de la mano de un club que fue su casa.

ver también Ex U de Chile: Olivera es el nuevo DT de equipo uruguayo y comienza su carrera profesional como entrenador

Goleador de Universidad de Chile recibe un duro golpe en Uruguay

De ser uno de los goleadores de Universidad de Chile hace unos años, a iniciar una carrera como técnico. Así está Juan Manuel Olivera que en marzo pasado fue oficializado como DT en Danubio.

ver también Marcelo Díaz expone a los periodistas argentinos: “Mintieron como locos”

De hecho, no fue casual. Palote comenzó su carrera como futbolista profesional en el 2001 hasta 2004, regresando en 2006, 2015 a 2017 y 2021, donde se retiró de la actividad.

Dios lo perdonó, pero su club no: Juan Manuel Olivera fue despedido de Danubio tras la derrota con Progreso por la cuarta fecha del clausura uruguayo.

Publicidad

Publicidad

El cuadro uruguayo lo comunicó de la siguiente manera: “Juan Manuel Olivera fue cesado tras el encuentro ante Progreso”. Agradecemos su profesionalismo al igual que el de su CT y le deseamos éxito en sus próximos desafíos”.

Dirigió 22 partidos del Campeonato Uruguayo, tanto el apertura como el clausura. De ellos, ganó cinco, empató en siete y perdió en 10, contando el último ante Progreso como visitante.

La imagen con la que Danubio despidió a Juan Manuel Olivera. Foto: Danubio FC.

Publicidad

Publicidad

Su sueño: Ser DT en los azules

Juan Manuel Olivera, de gran recuerdo en Universidad de Chile, vivía su primera experiencia como DT, tras pasar por la Sub 20 de Peñarol e incluso ser interino. Y hace un tiempo manifestó su sueño de dirigir en los azules.

ver también Hasta Arturo Vidal aplaudió a jugador de la Universidad de Chile

“Me encantaría dirigir la U. Sé y entiendo que para dirigir a un equipo como la U hay que estar muy capacitado“, dijo Palote en conversación hace unas semanas en ADN.

“Me gustaría poder tener el nivel como entrenador para ser un postulante a la U de Chile”, agregó en la conversación con aquella emisora radial.

Publicidad