Universidad de Chile aprovecha la pausa del torneo para reordenarse en medio de su mal momento. El Romántico Viajero no sabe de victorias hace cinco partidos y Mauricio Pellegrino se juega el puesto ante Unión La Calera. Para ese duelo, un histórico pide rotación entre Cristóbal Campos y Cristopher Toselli.

Campitos ha sido el portero titular del Bulla en la presente temporada y no ha logrado levantar al equipo dentro de la cancha. Es por ello que un ex azul no ve con malos ojos dejarlo en la banca para que la experiencia del otrora capitán de la UC se haga notar.

Piden rotación entre Campos y Toselli en la U

Martín Tincho Gálvez analizó el presente de Universidad de Chile tras cinco partidos sin saber de triunfos. En conversación con Bolavip el ex jugador del Bulla entró al área para referirse al momento de Cristóbal Campos y Cristopher Toselli, al que quiere ver sumando minutos.

“Cuando se le contrató a Toselli, imagino que no fue un tema comercial, sino que deportivo”, comenzó explicando. “Condiciones tiene y la suficiente experiencia y capacidad como para ser titular o reemplazar al titular”, añadió.

Para Tincho Gálvez, darle minutos a Cristopher Toselli puede darle a la U la experiencia para resolver su complicado momento. “Nadie puede poner en tela de juicio a Toselli si sabe atajar o no, tiene diez años más de carrera que la que tiene Campos. Yo creo que es el momento de probarlo”

Finalmente y en esa misma línea, el histórico azul recalcó que “así como prueban fórmulas con Osorio y Assadi, también debiera tener la posibilidad de hacer un cambio en la portería. A veces, puede que rinda más que el otro, es un cabro que tiene experiencia muy larga”.

¿Cuándo fue la última vez que Cristopher Toselli jugó por la U?

Cristopher Toselli llegó esta temporada y ha jugado un partido oficial por Universidad de Chile. Esto fue el 19 de marzo, cuando ingresó desde el banquillo en el empate sin goles con Deportes Copiapó.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile vuelve a la cancha la próxima semana, en el regreso del Campeonato Nacional. Esto será el día viernes 25 de agosto, cuando desde las 18:00 horas enfrenten a Unión La Calera.