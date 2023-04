Para el técnico Mauricio Pellegrino la mentalidad está en lograr un triunfo ante Universidad Católica, aunque cree que el resultado no es trascendental para la etapa que están en el torneo.

Universidad de Chile asume que el Clásico Universitario no marca la pelea por el título

Universidad de Chile jugará contra Universidad Católica por el Campeonato Nacional, en una nueva edición del Clásico Universitario, el que, en esta oportunidad, fue programado en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo de Concepción.

En ese sentido el técnico Mauricio Pellegrino toma con mesura el favoritismo que le entregan por estar mejor en la tabla de posiciones, donde sigue manteniendo que son un equipo en formación por lo que van paso a paso.

Pese a esto, un clásico de igual manera puede marcar a un camarín en este desarrollo, algo que el argentino mantiene a la hora de pensar en el gran rival que puede ser la UC.

"Cuando uno tiene partidos buenos, con rivales de gran porte, te da mucha credibilidad en uno mismo y eso es algo muy importante y difícil de conseguir. Sirve para eso, para creer en lo que podemos hacer. Uno necesita empujar los límites para ser competitivos, que es donde los quiero llevar y afrontar los partidos de la mejor manera. Jugar con grandes rivales nos encanta porque nos hace crecer mucho", comentó Pellegrino.

De igual manera cree que, si bien piensan en vencer el fin de semana a la UC, lo que pase en el marcador puede no ser trascendental por el momento que están en el torneo.

"Con tantos partidos por delante no creo que ningún equipo esté pensando, el resultado da un empujón, pero con todo lo que resta no es importante, no es definitivo. La gran ilusión que tenemos es jugar con un equipo de esta calidad, con nuestra herramientas y con lo que hemos trabajado hacer buen partido y con ilusión de ganar", detalló el entrenador argentino en el CDA.

Ahora, en el caso hipotético de un triunfo, cree que de igual manera el próximo partido será el más relevante, con situaciones que no pueden controlar con su trabajo con el grupo.

"Si ganamos el otro se volverá más determinante, porque podríamos quedar en zonas arriba, pero cada semana el favoritismo o no depende de un resultado, pero no lo podemos controlar, más bien el cómo afrontamos la situación", finalizó.